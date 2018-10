Célébration – Vibrant hommage au Mahatma Gandhi

Le Mahatma Gandhi, père de la libération du peuple indien de l’impérialisme britannique est né un 2 octobre. Cette date est consacrée Journée internationale de la non-violence.

Paix et respect. La date du 2 octobre est consacrée Journée internationale de la non-violence par les Nations unies, depuis 2007. C’est également le jour de naissance du Mahatma Gandhi. Un vibrant hommage lui a été rendu, pour l’occasion de son 150e anniversaire, à La City Ivandry en présence de plusieurs personnalités diplomatiques. Une exposition de photos relatant sa vie reste ouverte sur place jusqu’au 12 octobre.

« Mahatma Gandhi est aussi appelé Bapu, ou père par tous les Indiens. Il a mené des actions de libération de son peuple du colonialisme britannique. Il a mis au point un moyen unique et non-violent pour obtenir la liberté. Sa vie, ses pensées, ses écrits étaient tous bien au-delà de son époque, et sont tout aussi pertinents aujourd’hui qu’à cette époque. Son combat est dirigé contre l’injustice, contre les crimes, non contre les criminels. Il croit en la vérité, la non-violence. Il avait le pouvoir, le charisme de convaincre des millions d’Indiens à suivre son crédo », a mentionné Subir Dutta, ambassadeur de l’Inde à Madagascar, dans son discours.

« Nous avons rassemblé des photographies montrant les facettes de sa vie. Je vous demanderai de les passer en revue », a-t-il rajouté.

Pour les artistes

Le groupe Benja Gasy a chanté le poème favori du Mahatma Gandhi accompagné d’instruments de musique traditionnels malgaches, une œuvre de Narsi Mehta, datant du XVe siècle et intitulée « Vaishnav jan to tene kahiye je » que le Mahatma Gandhi a adoptée régulièrement dans la liste des prières. « Ses textes comportent un message de compassion, d’humilité, de vérité, d’égalité et de spiritualité. Ils sont toujours d’actualité en cette période de haine et d’égoïsme », précise l’ambassadeur de l’Inde. Chaque invité a reçu un CD contenant l’œuvre. L’ambassadeur a stipulé que cette exposition fera le tour d’autres villes.

Avant la fin de la cérémonie, Firoze Koytcha a annoncé officiellement que cet espace où se tient l’exposition sera ouvert à tous les artistes malgaches en vue d’exposer leur talent. « Je remets la clef dans les mains de la ministre de la Culture », a-t-il déclaré.

Les intéressés doivent se renseigner auprès de ce ministère pour les conditions et les formalités d’utilisation de cet espace.

Lantoniaina Rasoloelison, ministre de l’Énergie, Johasy Éléonore, ministre de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine, le conseiller spécial du Président de la République par intérim, le sénateur Mourad, Daniel Ismaël de la Fondation Ismaël, des membres du corps diplomatique, des membres de la communauté indienne à Madagascar et des amis malgaches ont honoré de leur présence cette célébration.