Ambohidratrimo – Des braqueurs tirent sur des gendarmes

Cambriolage. Quatre malfrats munis d’un pistolet automatique n’ont pas hésité à tirer plusieurs coups de feu sur les gendarmes intervenus dans un braquage à main armée, sans les atteindre, lundi minuit. Cette opération nocturne a eu lieu à Ilaivola, commune rurale d’Ivato, dans le district d’Ambohidratrimo. De leur côté, les éléments des forces de l’ordre ont riposté pour tenter de neutraliser les bandits qui ont rapidement pris le large dans le noir. Tout est parti d’un hold-up ciblant un appartement du quartier. Les auteurs, selon les circonstances, ont escaladé le mur d’enceinte pour atterrir dans la cour. Ils ont d’abord ligoté les deux concierges qui se trouvaient dans une habitation dépendante pour les empêcher d’alerter les voisins. Puis, les quatre intrus se sont attaqués aux occupants de l’appartement. Fort heureusement, la fille des locataires a pu se mettre à l’abri avant qu’ils ne soient pas à l’intérieur pour s’emparer des vêtements, du matériel informatique, d’un fusil de chasse, d’un portable et d’un chéquier. Entre-temps, elle a fait usage de son téléphone pour donner l’alerte, d’après les informations communiquées, hier, par le service de communication et des relations publiques (SCRP) de la gendarmerie nationale.

« En un rien de temps, les patrouilleurs du poste avancé d’Ankadindravola sont arrivés sur les lieux pour prendre les braqueurs en chasse », a indiqué un responsable du fokontany. Les brigands ont ouvert le feu en leur direction tout en battant en retraite.

Ratissage fructueux

Sur le champ de bataille, une pince coupante et une barre à mine abandonnées par les fuyards ont été saisies. Les hommes du poste avancé de la gendarmerie locale n’ont pas tardé à engager une poursuite. Ils ont ainsi ratissé large dans les dédales. Peu après, la recherche a commencé à porter ses fruits avec la récupération d’un fusil de chasse, du téléphone et du chéquier dérobés chez la cible. « Les cambrioleurs détiennent encore deux ordinateurs portables et quatre téléphones entre leurs mains », a indiqué le SCRP.

Au cours de la poursuite, les gendarmes ont semblé perdre les traces de leurs proies. Jusqu’ici, la collecte de renseignements auprès de la famille dépouillée poursuit son cours.