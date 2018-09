Sculpture – Un mois du bois

Au bout d’un mois d’exposition, l’artiste constate une nette diminution de son chiffre d’affaires et de l’affluence des visiteurs par rapport à l’année dernière.

L’exposition du sculpteur Solomon Manan’Art portant le thème « Art du bois, art vivant» et qui se tient à l’hôtel le Louvre à Antaninarenina s’étale tout le mois du septembre. Depuis le début du mois d’août, les merveilles que crée Solomon Rakotomanana à partir des bois épatent les visiteurs par son style et par la finesse des œuvres. L’artiste offre un mois de plus aux visiteurs pour les admirer jusqu’à la fin du mois de septembre. « Je choisis cette période de l’année pour faire mon exposition à l’hôtel Le Louvre par rapport à l’affluence touristique. Plus de pièces avec du chrome marquent cette exposition du mois de septembre. Le vernissage est prévu pour ce vendredi 7 à 18heures », précise Solomon Manan’Art.

Plus de cent cinquante œuvres de ce grand nom de la sculpture malgache occupent le hall de l’hôtel. On peut admirer un bon nombre de grosses pièces finement travaillées dans différents styles. De l’abstrait, du surréalisme, des pièces taillées dans la masse, avec ou sans chrome, et de toutes les tailles. Une petite sculpture peut s’acquérir à partir de dix mille ariary. « Le prix varie en fonction de la variété de bois utilisée et le nombre d’heures de travail passées pour réaliser chaque œuvre. J’utilise au maximum des bois recyclés ou récupérés après le passage de cyclone que je mets en valeur en leur donnant vie. D’où le nom de cette exposition Art du bois, art vivant. Mes sculptures s’adressent à tout le monde », poursuit-il.

Au bout d’un mois d’exposition, l’artiste constate une nette diminution de son chiffre d’affaires et de l’affluence des visiteurs par rapport à l’année dernière. « L’insécurité qui règne dans notre pays empêche les touristes de venir. Certains acheteurs potentiels locaux sont occupés par la préparation aux élections présidentielles », avoue l’artiste. A titre d’information, Solomon Manan’Art va aussi exposer ses œuvres au salon nautique le Grand Pavois à la Rochelle France qui aura lieu du 26 septembre au 1er octobre pendant lequel Madagascar est le pays invité d’honneur de cette édition.