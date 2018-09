La Réunion – Les FAZSOI commémorent Bazeilles

Vendredi soir, sous l’autorité du général Eric Vidaud, commandant supérieur des Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), s’est déroulée la cérémonie célébrant le 148e anniversaire des combats de Bazeilles au quartier Lambert à Saint-Denis.

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1870, alors que la guerre franco-prussienne fait rage, la Division Bleue livre une bataille énergique et désespérée en cette petite commune de Champagne- Ardennes. La Division Bleue est composée de marsouins et de bigors (militaires servant dans les régiments d’artillerie de marine) placés sous le commandement du général de Vassoigne.

Ce baroud compte au rang des plus tragiques, héroïques et mémorables pages de l’armée française. Cette nuit-là, la Division bleue perd 2 655 des siens dont cent officiers. Chaque année, les Troupes de marine commémorent les combats de Bazeilles en lisant le récit officiel de la bataille.

Le 2e régiment parachutiste d’infanterie de marine (2e RPIMa), un détachement du régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R), ainsi que le personnel des Troupes de marine de la garnison, ont été rassemblés à l’occasion de ce rendez-vous annuel, où se retrouvent jeunes et anciens, militaires d’active ou de réserve.

Le thème du rassemblement national des Troupes de marine de cette année est «Dans la Victoire». Il commémore le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Les troupes coloniales ont en effet joué un rôle important, voire déterminant, dans les batailles défensives puis dans la reprise du mouvement offensif de 1918.

