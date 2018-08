Nosy Be – Sômarôho enflamme encore l’île aux Parfums

Les premiers spectacles nocturnes de la 5e édition du Festival Sômarôho ont fait un tabac hier. La présence de la chanteuse camerounaise Daphné y était pour quelque chose.

Un succès pour l’organisation, malgré quelques imperfections liées à l’évènement de ce genre. C’était aussi une belle affluence car le nombre de spectateurs a dépassé l’attente des organisateurs. Dès 21 heures, quelques centaines de personnes ont franchi le portail d’entrée du stade d’Ambodivoanio. Sur le chemin, des vendeurs de billets ambulants ont lancé un cri spécial pour inciter les gens à acheter. Une heure plus tard, le terrain s’est rempli à moitié. Les stands déjà installés à l’intérieur du stade, ont servi à boire et à manger aux spectateurs. Autour des tables, des centaines de personnes de tout âge ont trinqué et discuté dans une ambiance très festive. Et la bière a coulé à flots.

« Les gens ont prévu un budget pour le festival depuis juin, car rôho signifie le corps et sômarôho, en traduction libre, signifie le corps visible. Mais étymologiquement « somaroho » veut dire exactement « vivre la vie en toute liberté sans déranger celle des autres », explique Jean Louis Rajerison, président d’honneur du festival.

L’évènement étant aussi l’occasion de promouvoir et de découvrir des talents locaux, le préambule a été donné par des artistes locaux avec des poèmes et des variétés musicales. Mention particulière pour la jeune étudiante Jah’s qui a affronté pour la première fois les spectateurs de Sômarôho.

Côté star, Ariane, qui a été la seule voix masculine, a commencé à enflammer le stade d’Ambodivoanio, lors de cette première soirée. Il était accompagné par deux jeunes danseurs. L’occasion lui a permis de lancer ses nouveaux tubes comme « Tsinjaka », « Mandany vola »…

Puis, Sômarôho a mis les femmes à l’honneur. Tout a débuté avec « Flash B » connue par la fameuse chanson « Fôsy Jôkera » (faux joker), qui a fait vibrer le stade avec sa voix puissante. Elle considère toutes les femmes comme des reines, et d’ailleurs, ses chansons leur sont surtout dédiées afin de leur donner du courage, de dénoncer les actes de violence morale ou physique que certaines subissent.

Stéphanie, elle, a mouillé sa tenue de sport avec des danses et chorégraphies bien conçues. Pendant un tour d’horloge, elle a donné le meilleur d’elle-même pour satisfaire les festivaliers.

Daphné, la star de Smarho

La vocation régionale du festival n’est pas remise en cause, puisque des groupes venant de l’étranger sont également de la fête. Mais le clou de ce premier spectacle a été la présence de Daphné sur la scène d’Ambodivoanio, tant attendue par tout le monde. Il s’agit d’une chanteuse camerounaise d’Afropop, connue pour son clip « Je suis calée » qui cartonne dans les endroits chauds des capitales africaines. Ce single raconte l’histoire d’une jeune fille tombée follement amoureuse d’un jeune homme qui la tue de son regard.

Dès sa première entrée sur scène, avec une tenue sexy aux couleurs des « rastamen», la chanteuse a reçu un tonnerre d’applaudissements des Nosybéens qui ont su entonner avec elle la plupart de ses chansons, même en version anglaise. Citons, entre autres, « Rastafari »,« Jusqu’à la gare », « Promets-moi », « My lover ». Et l’ambiance était au rendez-vous jusqu’au petit matin. En fait, Daphné s’inspire également de ses expériences et de sa culture et la population de l’île aux Parfums a pu apprécier son style de musique qui mélange Pop, Afro-pop, Afrobeat, Reggae, Makossa, Hip Hop…

Faisant les choses à sa façon, avec un vibe décontracté et communiquant souvent avec la foule, Daphné a enlevé ses talons sur scène pour inviter le public à danser et chanter avec elle. Car cette étoile camerounaise respire l’amour de partout, elle a aussi joué d’une audace payante et salutaire pour une soirée festive. « Je suis vraiment contente car Nosy-Be est plus chaleureuse que je ne m’y attendais. Je vais demander, dans mon pays, qu’on organise un évènement de ce genre, avec ce bon concept », s’exprime la diva.

Photos : Raheriniaina