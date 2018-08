Football – Poule des As – Elgeco Plus vs Fosa Juniors, acte II

La Poule des As débute ce weekend. Le contexte sera complètement différent entre Elgeco Plus et Fosa Juniors, qui s’affrontent au stade de Mahamasina, ce samedi.

La THB Cham­pions League entre dans sa troisième et ultime phase, à partir de ce weekend, à savoir la Poule des As. La rencontre Elgeco Plus Analamanga vs Fosa Juniors Boeny est avancée pour ce samedi, au stade de Mahamasina. Le duel CNaPS Sport Itasy vs FC Vakinan­karatra est maintenue pour demain, au complexe sportif de Vontovorona.

Le 22 juillet dernier, Elgeco et Fosa s’étaient affrontés pour la première fois, avec une victoire à la clef pour le champion d’Anala­manga (2-1). Un résultat qui lui avait permis de décrocher son ticket pour la Poule des As.

Le champion du Boeny, quant à lui, était déjà qualifié à ce moment-là et ce revers n’a eu aucune conséquence pour lui. Ce samedi, le contexte sera différent, la physionomie de la rencontre aussi. On aura très certainement droit à un match bien plus disputé cette fois-ci.

Du côté de Vontovorona, la CNaPS Sport recevra le FC Vakinankaratra. Ce dernier est l’invité surprise de cette édition 2018, après avoir arraché sa qualification aux dépens de l’Ajesaia Bongo­lava. Reste maintenant à confirmer qu’il mérite bien sa place dans cette Poule des As, face au quintuple tenant du titre.

4,22 buts par match

Avant le coup d’envoi de cette dernière joute, prenons le temps de décrypter les performances des quatre équipes depuis le début de la campagne. Jusqu’à aujourd’hui, Fosa Juniors possède la meilleure attaque. En neuf apparitions (8 victoires et 1 défaite), le cham­pion du Boeny a inscrit la bagatelle de 38 buts, pour seulement 4 encaissés, réalisant au passage quelques cartons. Derrière, la CNaPS Sport a marqué 34 buts et n’en a encaissé que 4 aussi (9 victoires et 1 défaite).

Les deux formations carburent respectivement à 4,22 et 3,4 réalisations par match. Une cadence infernale que les deux autres équipes sont loin de pouvoir suivre. Pour sa part, Elgeco Plus est un peu en retrait (5 victoires, 3 nuls et 1 défaite), avec 23 buts marqués et 7 encaissés. Tandis que le FC Vaki­nankaratra (5 victoires 1 nul et 4 défaites) en est à 11 buts marqués et 19 encaissés.

Les performances diffèrent d’un club à l’autre. Ces chiffres constituent un premier indice de l’issue probable de cette Poule des As. Cependant, tout le monde sait qu’en football, tout peut arriver, et on n’est pas à l’abri de résultats en contradiction avec ces statistiques.