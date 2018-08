Double meurtre – Un couple criblé de coups de couteau

Les dépouilles d’un couple, criblées de coups de couteau ont été découvertes, hier matin à 6h 30, à Cannibale, commune de Tanjombato.

Tout était glauque. Un couple a été retrouvé inanimé près du village surnommé Cannibale, dans la commune de Tanjombato, hier matin. Il était environ 6h 30 quand des passants ont aperçu les deux corps à quelques cinq cents mètres de la route de Soavina.

Ces dépouilles ensanglantées sont criblées de coups de couteau. Elles présentaient apparemment des agressions cruelles qui remonteraient à peine à quelques heures. La femme toute nue flottait dans l’eau. Elle a reçu un coup de poignard dans le sein gauche. Son mari, quant à lui, a été lardé à plusieurs reprises avec plus de dix traces de transpercement relevées. Il a littéralement été éviscéré, selon les dires des témoins oculaires. Cet homme gisait dans une rizière, un peu au nord, non loin de son épouse. Il n’a pas été dépouillé de ses vêtements, tels que blouson, tee-shirt et pantalon qui étaient encore sur lui au moment de la découverte. Leur sacoche contenant des habits et du riz a été abandonnée à cent mètres de lui.

D’après les informations judiciaires, aucune pièce d’identité n’a été récupérée ni sur eux ni dans le sac. Quinze minutes après l’alerte, des policiers de Soavina sont arrivés sur place avec un médecin. Ce dernier, suivant ses expertises sur les lieux, a indiqué qu’on ne pouvait pas encore affirmer si la femme a été victime d’agression sexuelle ou pas.

Examen médico-légal

L’affaire a été prise en main par la police de la brigade criminelle (BC) à Anosy. Un large périmètre de balise de sécurité a été dressé lors du constat où des indices ont été recueillis par les policiers scientifiques. Puis, les deux corps ont été acheminés vers l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrinavalona (Hjra) à Ampefiloha pour autopsie. Le rapport de cet examen médico-légal serait déjà parvenu aux enquêteurs, les aidant à remonter la piste. Suite à un appel à témoins, un septuagénaire a prétendu connaître les victimes. Selon lui, l’homme est son fils. «Aucune famille n’est pourtant venue à la morgue», a soutenu une source hospitalière, hier soir.

«Le couple s’est disputé la nuit et la femme a fait sa valise. Son compagnon aurait essayé de l’empêcher de partir en la suivant, mais cela se serait soldé par ce drame», ont glissé d’autres assistants à l’oreille. Jusqu’ici, le mobile du crime demeure dans le mystère.