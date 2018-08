Bemiray – « Pour que la mer ne soit plus la limite de notre rizière »

La chronique hebdomadaire de Tom Andriamanoro se tourne cette semaine vers des faits locaux. Outre

le poème de Rado qui aspire à un lendemain meilleur, Bemiray parle notamment d’un livre sur des enfants malgaches écrit par Patricia Gros-Micol : « Les enfants que l’on voit au fil des pages de ce magnifique livre résument bien Madagascar : une incroyable richesse humaine à côté d’un dénuement extrême. »

Plantes – Le bonsaï, un art sadique ?

Étymologiquement, « bon » signifie pot, et « saï » plante. Le bonsaï serait donc tout simplement une plante qui croît en pot. Il existe en fait deux sortes de bonsaï : le « yamadori » dont l’arrêt de la croissance est naturel, et que les passionnés s’en vont chercher dans un environnement spécifique. Et le « mam » pour sa part est traité artificiellement par des techniques qui empêchent la croissance de la plante. À la hauteur maximale d’un mètre vingt, le bonsaï est dit « à quatre mains » sans que le piano y soit pour quelque chose ! Les connaisseurs donnent à leur passion une patrie : le Japon, un pays qui, en terme d’art, est synonyme de délicatesse, depuis l’Ikebana jusqu’aux plaisirs de la table en passant par les mélodies des geishas. La question peut se poser si, aussi spectaculaire qu’il soit, le bonsaï a sa place au temple nippon du Beau, lui qui consiste à atrophier la croissance d’une plante pour en faire une création contre-nature…

Des espèces locales aussi

Pour trouver de visu une réponse aux cas de conscience, il n’est pas obligatoire de sacrifier ses économies pour se payer un séjour botanique coûteux au pays du Soleil Levant. À Ambatomirahavavy, à 18km d’Antananarivo, un horticulteur malgache possède la plus grande collection de bonsaï de Madagascar, avec ses 700 pieds de pas moins de 250 espèces. On trouve ici des baobabs, des hêtres, des cyprès, des ficus tous nains bien sûr, mais aussi des essences bien de chez nous comme l’amontana, le nonoka, le hasina, ou le landemy qu’autrefois les villageois plantaient à proximité de leurs cases : les propriétés amollissantes du landemy feraient perdre aux assaillants une partie de leurs moyens.

Les arbres fruitiers prennent aussi très bien, des oranges aux grenades en passant par les kakis, les pêches et les pommes. Tout le savoir-faire du planteur se concentre sur les racines, les fils de fer pendus un certain temps aux branches ne servant qu’à fixer la forme recherchée.

Des quelques initiés connus sur la place, ce passionné du bonsaï est le seul à en faire son gagne-pain. Sa clientèle est composée en majorité d’étrangers résidents. Accros de l’insolite, pour entretenir votre bonsaï, prévoyez de l’arroser tous les jours s’il est exposé au soleil, et tous les deux à trois jours s’il est en salle. Le rempotage est à programmer tous les trois ans, une fréquence à ramener à un an pour les arbres fruitiers. Défoliez deux fois par an et taillez avec goût car quoi qu’on dise ou pense, votre nain préféré est un objet d’art vivant…

Reboisement – Les inconvénients du pin et de l’eucalyptus

Les avis ont toujours été partagés sur l’efficacité des campagnes de reboisement, telles qu’elles sont menées chaque année. Certains n’y voient même que du folklore destiné, d’une part, à délasser le personnel et, d’autre part, à assurer leur part de publicité aux entreprises et services officiels.

Plus digne d’intérêt est la question de savoir si l’utilisation fréquente, ici comme dans d’autres pays, du pin et de l’eucalyptus est réellement une bonne chose. Selon des études menées par une équipe multinationale de scientifiques, dirigés par le Dr Robert Jackson du Duke University aux États-Unis, ces deux essences sucent et épuisent les oligo-éléments comme le calcium, le magnésium, le potassium. Les aires cultivées environnantes ont, de ce fait, de moins en moins de quoi se nourrir, ce qui entraîne un bouleversement de l’équilibre alimentaire de l’homme. Le pin et l’eucalyptus ont, certes, l’avantage de croître rapidement, atténuant la pollution de l’atmosphère, mais quand ils « meurent », leur décomposition est une source importante de gaz carbonique qui figure parmi les responsables du réchauffement climatique. C’est pourquoi la réorientation, du moins en partie, des politiques de reboisement vers des essences moins exposées à la controverse est à encourager. Certaines organisations et communautés donnent l’exemple en plantant du ravintsara pour les huiles essentielles, et du jatropha pour le biocarburant.

Lecture – Livre d’images et œuvre humanitaire

S’il est des voyages qu’il me plait de faire et de refaire sans que cela me coûte une fortune, ce sont ceux qui m’emmènent dans les méandres du temps passé. C’est ainsi que j’ai relu tout dernièrement, une ancienne parution du Magazine Mada de Richard Claude Ratovonarivo, en m’attardant sur la rubrique Lire. Il y était question du livre « Madagascar : les enfants de l’Ile Rouge » de Patricia Gros-Micol, paru dans les éditions Stéphane Bache. Laissons parler le chroniqueur.

Ce livre d’images est une galerie de portraits d’enfants malgaches, dont les sourires ne peuvent nous laisser indifférents. Comme le souligne le cardinal Philippe Barbarin dans la préface, il s’agit de beaux sourires exprimant la joie de vivre, mais les enfants saisis par l’objectif portent des vêtements qui trahissent la pauvreté économique. À tel point que le préfacier écrit : « Les enfants que l’on voit au fil des pages de ce magnifique livre résument bien Madagascar : une incroyable richesse humaine à côté d’un dénuement extrême. »

Patricia Gros-Micol, l’auteur, partage le même avis. Photographe amateur passionnée, elle a réussi à capter dans les yeux de ses sujets « la lumière de la vie », une lueur d’espoir dans une vie particulièrement difficile. Elle a été touchée par le sort des enfants malgaches. Aussi son recueil est-il devenu un témoignage émouvant d’un voyage qui ne devait pas rester qu’un vague souvenir. « Lors d’un voyage en famille à Madagascar en août 2006, mon mari, mes quatre enfants, et moi avons été profondément choqués par le dénuement extrême de la population. Convaincus que ce sont les enfants d’aujourd’hui qui sauveront leur pays demain, nous avons pris la décision de lancer ce projet de livre ».

Et de poursuivre : « Je ne pouvais pas assurer le suivi du projet. Aussi ai-je décidé de reverser l’intégralité des bénéfices obtenus des ventes à une association basée en France, l’association lyonnaise FIDES, laquelle les distribue à son tour à des associations malgaches. »

Le mot de la fin au cardinal Barbarin : « Quelle belle idée que ce livre ! Il fait voyager nos yeux et il réchauffe nos cœurs. »

Rétro pêle-mêle

C’est le 12 janvier 2007 qu’Air Madagascar a marqué le début de la célébration de son 45e anniversaire. Autorités politiques, personnalités du monde des affaires et de la société civile, corps diplomatique, partenaires professionnels du transport et du tourisme, gros clients de la Compagnie, tous se sont retrouvés au Madagascar Hilton dans un décor conçu par l’Agence de communication Tam Tam. Les invités transitaient par la cabine reconstituée d’un Boeing 737 avant de plonger dans une atmosphère de nuit étoilée. Au programme, des mini-shows de Mialy qui a même prévu du French Cancan au grand plaisir de l’assistance, et un défilé de l’Agence Lolita qui a habillé ses mannequins des uniformes d’hôtesses depuis 1961… Le directeur commercial Andriamialisoa a comparé Air Madagascar à une belle femme encore désirable à 45 ans, le directeur général Ulrich Linke n’a pas oublié, pour sa part, de remercier tous ceux qui ont permis à la Compagnie de garder le cap. Le Premier ministre Jacques Sylla a, quant à lui, souligné qu’il y a de quoi être fier, « à l’aube d’un futur toujours plus exigeant ».

Lettres sans frontières

RADO

In ZO hitia, hiteny, ho afaka

Rahampitso!

Hisy masoandro vao mibaliaka ery an-danitra

Hisy rivotra mitsoka sy hamerovero hanitra

Hisy kalokalo mamy hataon’ny reny ho an’ny zanany

Hisy vohitra miaina ao anaty fiadanany

Hisy saham-bonikazo milenodenoka jerena

Hisy tanimbary soa miloko volom-bolamena.

Eny, rahampitso, raha tianao

Hisy fo mifankatia izay ho feno fahasambarana

Hisy ampangoro manitra hilaofana varanga mena

Hisy fitovian-jo lavitra fitiavan-tena

Hisy angady lava lela hanelatrelatra eny an-tsaha

Ary hiran’ny kilonga izay manaitra ny mpizaha.

Eny, rahampitso, raha tianao

Hisy fiadanan-tsaina, hisy fanajana zo

Hisy fanajana sata, hisy fitonen’ny fo

Hisy fahafaha-miteny azo atao an-kalalahana

Hisy hira hanakoako ao anaty fahafahana

Hisy tana-mifandray mifampitoy mandava-taona

Hisy koa firahalahiana indray mitraka indray misaona

Eny izany no ampitso!

Fa anio dia mila sandry hamadiana ny bainga

Tsy maintsy misy herin-tsaina anoherana ny lainga

Tsy maintsy misy felan-tànana feno kitro sy mipoaka

Tsy maintsy misy kirin-tsaina izay mamàka tsy mitsoaka

Vao ho teraka ny ampitso!

Tsy maintsy misy taolam-baky

Tsy maintsy misy alim-potsy

Tsy maintsy misy fikirizana

Ary saina tsy mba vizana

Vao ho teraka ny ampitso!

Photos : Archives de l’Express de Madagascar – AFP