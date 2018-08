Baccalauréat – Les épreuves d’EPS débutent

Le baccalauréat se tiendra aux dates prévues. Les épreuves d’éducation physique et sportive débuteront la semaine prochaine.

A vos marques! Les candidats à l’examen du baccalauréat ont intérêt à se préparer physiquement et moralement. Les épreuves d’éducation physique et sportive commenceront la semaine prochaine pour la province d’Antananarivo et les cen­tres d’examen des autres provinces qui ne l’ont pas encore accompli. «Elles se dérouleront du 6 août au 7 septembre», indique Johna Augustin Iberanandrasana, directeur de l’enseignement secondaire au sein du ministère de l’Éducation nationale (MEN) à Fiadanana, hier.

Les épreuves vont être lancées dans les périphéries de la province d’Antana­narivo comme à Antsirabe, à Anjozorobe, à Ambato­lampy, à partir du lundi. Pour la grande ville d’Antananarivo, elles attendront encore. «Il y aura encore des organisations par rapport aux infrastructures, surtout pour le centre-ville. Ailleurs, il n’y a pas de problème. Nous allons communiquer l’information sur la tenue des épreuves, ultérieurement», précise Bruno Razanajatovo, président national du syndicat des professeurs d’EPS à Madagascar. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) remet au coordonnateur de l’EPS l’organisation de cet examen, à savoir la distribution des convocations. Il est toutefois certain que la natation n’ouvrira pas le bal de cette épreuve, si normalement, elle devait se tenir au mois de juin. «Il faudra encore réchauffer la température de l’eau pour ne pas handicaper les candidats. Là maintenant, elle est très froide», reprend Bruno Razanajatovo.

Dates maintenues

Cent quatre vingt quatre mille sept cent huit personnes se sont inscrites à l’examen du baccalauréat dans tout Madagascar. Le benjamin est âgé de 11 ans, et le doyen, de 75 ans. Ces deux sont tous des candidats de la province d’Antana­narivo. Une hausse des candidats de 0,98% est enregistrée, par rapport à l’année dernière. Comme chaque année, les séries A2 représentent la grande majorité des candidats, avec cent vingt-mille trois cent vingt-sept inscrits dans les six provinces. Les séries scientifiques ont, par contre, diminué.

Ces candidats auront encore un mois et demi pour se préparer aux épreuves générales et techniques. Les dates d’examen du baccalauréat sont maintenues, selon le directeur général du ministère de l’Enseigne­ment supérieur au sein du MESUPRES, le Dr Blanchard Randrianambinina. Du 17 au 21 septembre pour le baccalauréat général et du 24 au 28 septembre pour le baccalauréat technique. “Les convocations pour ces épreuves écrites seront distribuées à partir du 16 août. Nous n’allons pas les poster mais les envoyer directement aux directeurs des établissements, pour éviter des problèmes”, souligne le Dr Dieudonné Razafimahatratra, directeur de l’Enseignement supérieur public et privé.