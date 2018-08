Arsène Ratolojanahary – « Nous n’allons pas perturber les examens »

Deux syndicats des enseignants maintiennent la grève. Ils promettent, toutefois, de ne pas chambouler les examens nationaux.

Les examens nationaux devront se dérouler dans le calme. Les syndicats des enseignants qui sont toujours en grève promettent de se tenir loin des centres d’examen. «Nous n’allons pas perturber les épreuves et n’y interférerons pas», promet Arsène Ratolo­janahary, président du syndicat des enseignants dans toute l’île (SEMPAMA Nosy), hier.

Avec le syndicat des fonctionnaires de l’éducation de Madagascar (FYSEMA), le SEMPAMA Nosy, refusent de participer à cet examen. «Nous demandons le report des dates d’examen à un mois au moins, pour bien préparer les candidats. Nous savons tous que les cours ont été suspendus pendant plus de trois mois. Si vous ne considérez pas notre sollicitation, faites comme vous le sentez. Mais nous ne voudrons surtout pas être responsables de ce qui va se passer, surtout pas des résultats de ces examens», rajoute Arsène Ratolojanahary. Ces deux syndicats vont poursuivre leur grève pour revendiquer l’amélioration des conditions de vie des enseignants. «Il n’y a toujours pas de terrain d’entente entre nous et l’État, malgré nos longues discussions avec les représentants de la Primature. Nous allons poursuivre nos manifestations, jusqu’à ce que des solutions soient trouvées», lance une source auprès du SYFEMA.

Mission accomplie

Le ministère de l’Édu­cation nationale, pour sa part, mobilise tous ses moyens pour le bon dérouxlement de ces examens nationaux. «Il n’y a aucune crainte à ce qu’il y ait un manque de ressources humaines aux examens», souligne une source auprès du ministère. Une liste additionnelle de surveillants et de correcteurs est déjà prête, au cas où ceux inscrits dans la liste principale ne répondent pas présents. Les enseignants des écoles publiques et privées vont assurer la surveillance et la correction. Par ailleurs, les parents devraient être plus sereins depuis que quelques syndicats, à savoir, ceux d’Antanimbarinan­driana, l’association nationale des Enseignants Fonctionnaires et des non Fonctionnaires (ANEFFA), ont annoncé la fin de la grève. Depuis, plusieurs enseignants ont repris leur poste et plusieurs établissements scolaires sont ouverts.

Le ministère de l’Ensei­gnement supérieur et de la recherche scientifique a, en outre, affirmé, hier, que les soixante lycées sélectionnés pour proposer des sujets au baccalauréat ont tous assuré leur mission. «Ils ont tous déposé des sujets. Ce qui signifie leur volonté à participer à cet examen», commente le Dr Dieudonné Razafimaha­tratra, directeur de l’Ensei­gnement supérieur public et privé. Des enseignants entreront en conclave, à partir du 20 août, pour le choix des sujets du baccalauréat. Les sujets du CEPE sont

déjà dispatchés dans les centres d’examen. Des forces de l’ordre assureront la sécurisation des examens nationaux.