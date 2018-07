Université d’Antananarivo – Les forces de l’ordre envahissent le campus

La présidence de l’université d’Antananarivo a levé la franchise univer­sitaire. Les étudiants ont troublé l’ordre public aux environs d’Ankatso.

Tumulte à Ankatso. La manifestation des étudiants de l’université d’Antananarivo a irrité plus d’un, au point d’emmener la présidence de l’université à lever la franchise universitaire. Des éléments des forces de l’ordre se sont introduits dans le campus sous son autorisation.

«L’intervention des forces de l’ordre s’est avérée nécessaire car des locataires des cités ont bloqué la route à Ankatso II, empêchant les usagers de la route de circuler librement. Ils ont, en outre, lancé des pierres à l’encontre des personnes et des véhicules qui se trouvaient au terminus de la ligne 119», explique le professeur Panja Ramanoelina, président de l’université d’Anta­nanarivo.

Ils ont pénétré dans le campus, à deux reprises. Vers la fin de la matinée, ils sont allés jusqu’à l’esplanade pour pourchasser les fauteurs de troubles. Ils ont arrêté deux étudiants, un jeune homme et une jeune femme, présumés auteurs de ces actes de violence, qu’ils ont fait entrer dans leur véhicule. Ces universitaires ont été relâchés en seulement quelques minutes, lorsqu’ils ont prouvé qu’ils n’ont pas participé à cette manifestation. À la fin, ils ont négocié avec les manifestants pour que ces derniers ne détruisent pas et restent à l’intérieur de l’enceinte.

Bombes lacrymogènes

Dans l’après-midi, ces éléments des forces de l’ordre ont fait leur come-back, lorsque les locataires des bâtiments R+3 ont mis des blocs de rocher sur la route qui mène vers Ambolo­kandrina, en partant d’Ankatso II. Ils ont enlevé ces pierres, qui ont obligé les automobilistes usagers de la route à rebrousser chemin. Leur intervention s’est terminée par un jet de bombes lacrymogènes dans le bâtiment R+3 pour disperser les manifestants ayant commencé à lancer des pierres à leur encontre. « Une vitre est brisée. Certains ont suffoqué, en inhalant du gaz lacrymogène », souligne Manato, président de l’association des étudiants logeant au R+3. À peine ces éléments partis, les étudiants ont remis les blocs de rocher pour barrer la route.

Les manifestants n’étaient pas nombreux. Mais leur mouvement a été assez puissant pour perturber l’ordre public. Ils ont jeté des pierres, ils ont manifesté dans la rue en allumant des pneus sur la chaussée, devant le portail principal de l’université, en barrant les routes, et en portant des banderoles. Leurs revendications s’étalent sur plusieurs points, à savoir la hausse à 100% de leurs bourses d’étude et leur paiement régulier, la révision de l’application du système Licence-Master- Doctorat, la baisse des droits de location des cités universitaires, l’entretien des bâtiments, ainsi de suite. Le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants (SECES) section Antananarivo condamne « la violation de la franchise universitaire et la violence envers les étudiants, perpétrées par les éléments de forces de l’ordre ».