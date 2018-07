Tennis – Circuit U18 Nairobi junior open 1 – Toky Ranaivo en huitièmes

Toky Ranaivo reste le seul malgache en lice en simple. Avec Fenosoa Rasendra, il est également en quarts de finale du double.

Une vraie performance. Dans une belle lancée au tournoi du circuit international U18 dénommé ITF Nairobi Junior Open grade 5, Toky Ranaivo a pu gagner son ticket pour les huitièmes de finale du simple garçon.

Après une victoire au premier tour contre le britannique Nikita Kolesnikov (6/1, 6/3), Toky Ranaivo s’est imposé devant l’Indien Bhagtani, tête de série numéro cinq du tournoi, en deux petits sets 6/1, 6/2.

Ce jour, il affronte l’Égyp­tien Aly Shokeir, gagnant du Suédois Elliot Arnarp (7/6, 6/3). Cet adversaire est à la portée de Toky Ranaivo, qui va se démener pour aller chercher une place en quart de finale comme ce fut le cas la semaine dernière au Club Olympique de Tananarive.

Pour les autres joueurs malgaches, le succès n’a pas été au rendez-vous. Sampras Rakotondrainibe, du haut de ses quatorze ans s’est incliné logiquement devant l’Estonien Mark Lajal (2/6, 1/6). Un match où on a vu quand même une belle prestation du jeune Malgache durant les premiers jeux de chaque set.

Chez les filles, Narindra Ranaivo a été sortie par Mia Milojevic (Nouvelle Zélande) en deux sets (4/6, 4/6). Pouvant très bien accrocher son adversaire et prendre les deux sets à son compte, c’est toujours à quatre jeux partout dans ces deux sets que Narindra a commis les fautes directes, qui ont permis à son adversaire de s’adjuger la victoire.

Opportunités

Pour Finaritra Andria­madison, le second tour s’est également conclu par une défaite contre Cheng Yu Hua (Chine Taipei), tête de série numéro cinq du tournoi. Malgré la puissance de son adversaire, elle a eu l’occasion d’avoir une chance de remporter le premier set mais elle est passée a côté de quelques opportunités.

À trois jeux partout, elle s’offre deux balles pour mener trois à deux et elle a eu également deux balles de jeu à trois jeux partout, mais ne les a pas concrétisées, et concède le premier set sur 3/6.

Menée directement trois jeux à rien dans le second set, Finaritra a pu revenir à 2/3 et a manqué une balle d’égalisation à 3/3. Elle rate le coup et termine la rencontre en subissant les assauts répétitifs de Cheng Yu Hua qui n’a plus rien lâché pour finir 6/2.

« C’est vrai, j’aurai pu faire quelque chose au premier set, mais j’ai lâché quelques points importants pour prendre le dessus sur mon adversaire. Au second set, c’était autre chose car elle a trop bien joué », explique Finaritra Andriamadison.

Dans l’épreuve du double, Fenosoa Rasendra et Toky Ranaivo réalisent jusqu’ici un parcours sans faute. Ils se sont qualifiés en quarts de finale après une victoire sur l’Indien Arvind Sundar et le Serbe Luka Dragoljic en deux sets 6/2, 6/4. Ce jour, les deux Malgaches s’opposeront au Kenyan Albert Njogu et au Burundais Abdul Shakur Kabura, gagnants de Sampras Rako­tondrainibe et du Botswanais Denzel Seetso (6/2, 6/4).

Pour les filles, Narindra Ranaivo et sa partenaire burundaise Hoziane Kitam­bala affrontent ce jour les égyptiennes Ritage Faizy et Norham Hesham. Finaritra Andriamadison et la Britan­nique Snigdha Allada, quant à elles, joueront contre Mia Milojevic (Nouvelle Zélande) et Aicha Niyunkuru (Burundi)