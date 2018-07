Littérature – Un passage de lecture en hommage à Mandela

« Madiba cérémonie païenne pour Nelson Mandela », sera mis en voix et en scène par son auteur Kouam Tawa en collaboration avec la compagnie de théâtre Miangaly.

L’auteur et metteur en scène camerounais Kouam Tawa a écrit un long texte perspicace mettant en exergue la personnalité et la philosophie du leader de la lutte contre l’apartheid, Nelson Mandela. Cette œuvre, intitulée « Madiba cérémonie païenne pour Nelson Mandela», sera mise en voix avec une mise en scène à l’Institut Français de Madagascar ou IFM ce jour à partir de 16 heures. L’auteur camerounais, qui est actuellement de passage à Madagascar, participera à cette séance de lecture. La compagnie de théâtre Miangaly y contribuera pour donner plus de sensibilité au résultat. Ceci rentre dans le cadre d’un hommage au centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela qui est né le 18 juillet 1918.

« D’abord, j’ai beaucoup de respect et d’estime pour Nelson Mandela. J’ai commencé mon texte le 18 juillet 2013, le jour de son anniversaire et l’année de sa mort. C’était une façon pour moi d’exprimer mes sentiments pour l’un des derniers héros de notre temps ; autrement dit, consacrer un moment de réflexion et de méditation pour cet homme qui a beaucoup œuvré pour l’humanité toute entière et pour les Noirs en particulier », laisse entendre Kouam Tawa. Connaissant bien la performance de la compagnie Miangaly et comme une suite logique à une forme de collaboration sans précédent, il se réjouit d’avance à l’idée d’incarner son œuvre avec la troupe.

Repère

La séance pourrait mener les citoyens et les acteurs politiques à une bonne réflexion, surtout en cette période de crise. Elle dure environ une heure et l’accès est gratuit à tout public. « Nous aurions aimé faire cet hommage le jour exact de la naissance de Nelson Mandela, mais faute de date disponible à l’Institut, le 4 juillet se rapproche plus de son jour d’anniversaire », explique Christelle Ramanandrai-tsiory, chargée de communication à l’IFM. La source vivifiante qu’est Nelson Mandela servira toujours de repère et ce, pour longtemps.