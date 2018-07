Financement de l’élection présidentielle – L’Union africaine appelle au soutien

Le basket fund du projet Sacem souffre d’un gap de 6 millions de dollars. L’Union africaine appelle les partenaires de Madagascar à contribuer.

Plaidoyer. Le Gouverne­ment malgache en attend les retombées. Dans le cadre du 31e sommet de l’Union africaine (UA) à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) a tenu une conférence pour présenter son rapport d’activité sur l’état de la paix et de la sécurité en Afrique. Dans les décisions prises, une mention particulière a été accordée au cas de Madagascar, encourageant ainsi les partenaires bilatéraux et multilatéraux à « apporter un soutien effectif au processus électoral à Mada­gascar ».

L’appui des partenaires de Madagascar s’inscrit dans le projet « Soutien au cycle électoral à Madagascar » (Sacem). Sous la coordination du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), la communauté

internationale apporte ses contributions dans le « basket fund » à hauteur de 12 mil­lions de dollars. Le projet vise ainsi à mutualiser les moyens autour de cinq grandes composantes.

Il s’agit de l’appui à la fiabilisation et à la crédibilisation des listes électorales, la réforme du cadre légal, à l’éducation civique et électorale, à la communication ainsi qu’aux opérations électorales et l’assistance technique. Toutefois, les sommes requises pour mener à bien ce projet ne sont pas encore réunies. « Actuellement, il y a un manque à gagner de 6 millions de dollars au Sacem », explique Me Hery Rakoto­manana, président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Évoqué depuis l’année dernière, le basket fund accuse toujours un manque à gagner de 6 millions de dollars. Depuis l’élection de 2013, Madagascar est censé être sorti de la crise.

Dépendance

Ainsi, la communauté internationale a réduit ses appuis. « Il est avancé que Madagascar doit être capable de financer toutes les élections, car la Grande Île est indépendante, avec une finance publique claire. Donc, les partenaires internationaux n’apportent que des appuis. Par ailleurs, le volume du financement demandé est largement inférieur à celui du processus de sortie de crise », poursuit le président de la Ceni.

Toutefois, ce gap risque de compromettre la tenue de l’élection présidentielle.

« Dans la construction du budget, nous avons pris en compte le financement international. Ainsi, les postes budgétaires ont été répartis dans ce sens », poursuit Hery Rakotoma­nana. Dans la répartition du budget, la Ceni a affecté les aides internationales pour assurer les frais liés aux imprimés électoraux et l’impression des bulletins uniques. Ainsi, dans le scénario où nos partenaires ne vont pas contribuer, il y aura des difficultés sur les bulletins de vote.

Vendredi, la Ceni s’est réunie avec le comité de pilotage du Sacem. Il s’agit de déterminer l’évolution de l’engagement de chaque partenaire dans ses contributions au basket fund. « Les annonces venant de nos partenaires se multiplient (…), certains ont renouvelé leurs contributions comme le royaume de Norvège, la France et le Japon », continue Hery Rakotomanana. Il est attendu que l’appel du CPS mobilisera les autres partenaires à emboiter le pas à ceux qui se sont déjà engagés.