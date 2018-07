Comores – Les visas d’études en France maintenus

Depuis deux mois, l’octroi de visas aux Comoriens pour l’espace Schengen a été suspendu, suite au différend franco-comorien. Mais la mesure n’affectera pas les étudiants.

Les étudiants comoriens pourront déposer leur demande de visas d’études pour la rentrée 2018. « L’instruction des demandes de visas étudiants liés à la procédure études en France (…) sera conduite comme les années précédentes », indique un communiqué de l’amba­ssade de France aux Comores. Chaque Comorien souhaitant partir étudier dans une université française doit avant tout s’inscrire sur une plateforme connectée spécialisée.

Cette année, plus de deux mille deux cent étudiants ont suivi cette procédure déboursant au total près de 200 000 € complètement distincts des frais de dossiers pour un visa.

La France a donc décidé de ne pas pénaliser les étudiants comoriens à cause de divergences politiques et du traitement des refoulés de l’île de Mayotte, s’évitant par la même occasion d’avoir à répondre à la question :

quid de ces frais d’inscription ?

Même si les négociations sont toujours en cours entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, le maintien de la note circulaire du 21 mars dernier du ministère des Transports comorien interdisant le rapatriement des Comoriens expulsés massivement de l’île de Mayotte avait amené la France à suspendre tout octroi de visa aux Comoriens le 4 mai dernier. Une suspension qui n’impactera donc pas les étudiants.

