Accords de financement – Vingt milliards d’ariary en appui à la Justice

L’Agence française de développement finance, pour la première fois, le secteur de la Justice. L’objectif est d’améliorer le service public de ce secteur.

Modernisation et efficacité du système judiciaire. C’est le principal objet du projet d’appui à la Justice à Madagascar (PAJMA), financé à hauteur de cinq millions d’euros non remboursables, soit près de vingt milliards d’ariary par l’Agence française de développement (AFD).

« C’est le premier financement de l’AFD dans le secteur et s’inscrit dans une continuité des actions soutenues par l’ambassade de France depuis plus de quinze ans. Il constitue la première pierre d’un partenariat à long terme que le ministère de la Justice et l’AFD souhaitent bâtir », a souligné Véronique Vouland-Aneini, ambassadeur de France à Madagascar, à la signature de la convention de financement, hier à Antaninarenina. La diplomate a, en effet, fait remarquer qu’il y a une « faille » dans le fonctionnement du système judiciaire ainsi que dans la capacité de la Justice dans le pays. Le projet appuiera l’efficacité et l’accessibilité des juridictions judiciaires des régions Analamanga et Atsinanana. Il permettra d’améliorer le fonctionnement de l’administration pénitentiaire. La maison centrale d’Antani­mora et celle de Manjakan­driana en seront touchées et des infrastructures telles que des salles d’audience ou des bureaux seront équipés.

« Le projet durera quatre ans et entend renforcer les capacités du ministère de la Justice afin de mieux piloter et évaluer sa politique sectorielle », a précisé, pour sa part, la Garde des sceaux, Norovololona Harimisa, dont son département sera responsable de la mise en œuvre du projet.

Social

Le projet poursuivra le travail engagé sur la professionnalisation et la sécurisation des concours des Écoles nationales de la magistrature et des Greffes et de l’Administration pénitentiaire. On apprend d’ailleurs que les concours d’entrée à l’ENMG sont repoussés à une date ultérieure.

Le ministère de la Justice sera accompagné par des experts de Justice de Coopération internationale afin de professionnaliser le personnel judiciaire et pénitentiaire malgache. L’ensemble doit mener à améliorer le service public de la Justice pour les citoyens.

« Le gouvernement vise à instaurer un climat le plus favorable possible au moyen d’une justice impartiale et intègre. Le développement du pays n’est pas seulement économique mais doit se baser sur la gouvernance démocratique, le social, l’aspect culturel et juridique. D’autres zones pourront, à long terme, en bénéficier et profiter des compétences des magistrats-greffiers et pénitenciers », a mentionné la ministre des Finances et du budget, Vonin­tsalama Andriambolo­lona.

Un accord de financement sur la création d’une facilité d’amorçage, de préparation et de suivi des projets d’un montant de cinq cent mille euros a également été signé, hier.