Vie de parti – Le Leader Fanilo se rapproche de sa base

À travers son conseil national ordinaire, le parti Leader Fanilo consolide ses structures à la base.



Consolidation. Les sept cent participants du conseil national ordinaire (CNO) du parti Leader Fanilo à Ambositra affichent leur fierté. À l’issue de deux jours de cogitation, les membres du parti fondé par Herizo Razafimahaleo ont défini leur cap pour les cinq années à venir. Les congressistes issus des vingt-deux régions ont échangé sur l’idéologie et les orientations politiques du parti. Par la même occasion, ils ont procédé à la redynamisation du parti en améliorant l’articulation des structures locales, régionales à celle du bureau national.

Symbolique. Organisé tous les cinq ans, le congrès national du parti Leader Fanilo s’est tenu pour 2018 dans le fief de son fondateur. Ainsi, après avoir remercié la population d’Ambositra à travers un spectacle animé par le groupe Black Nadia la veille, le bureau national s’est rendu à Ambato­manana, pour rendre hommage à Herizo Razafi­mahaleo et de demander la bénédiction des autorités traditionnelles, les « Tompon’Anarandray » avant le début du CNO.

Six années après le dernier conseil national, le bureau national de coordination a livré aux participants son rapport. Ainsi, il défend son bilan. « Il fut un temps où nous n’avions aucun député. Actuellement, nous avons un ministre, deux sénateurs, cinq députés et beaucoup de maires. Cela signifie que des efforts ont été faits », affirme Jean Max Rakotomamonjy dans son allocution.

éthique politique

Une fierté renforcée par la confiance des participants. À l’issue d’une élection, Jean Max Rakotomamonjy est reconduit à la présidence du parti pour un nouveau quinquennat. Il choisira ainsi ses proches collaborateurs pour constituer le nouveau bureau national de coordination.

Le congrès a été l’occasion pour le parti de définir sa vision pour les prochaines années. Ainsi, le Leader Fanilo insiste sur la décentralisation effective pour que chacun puisse tirer profit des potentialités dans leur localité respective. Le parti fait également un clin d’œil aux jeunes en prônant des formations professionnelles adaptées aux réalités régionales tout en préservant la culture, base du développement. Le conseil national ordinaire a également été mis à profit pour inculquer aux participants les valeurs du parti. «Comme le disait Herizo Razafimahaleo, il faut faire de la politique autrement, suivant l’éthique politique. Cela implique qu’il faut arrêter la démagogie et d’éduquer le peuple car un peuple instruit prend mieux ses responsabilités », explique Toto Alphonse, vice-président national du parti. Élément non négligeable sur l’échiquier politique, le parti Leader Fanilo repart revigoré après ce conseil national ordinaire.

Andry Rialintsalama