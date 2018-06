Tennis – ITF/CAT U14 Kenya Grade 2 Étape 2 – Sampras et Finoana champions

Madagascar remporte le titre en double garçons. Sampras et Finoana détrônent les expérimentés Denzel Seetso et Jake Lam Hau Ching.

Une consécration très attendue. Au terme de la seconde semaine de tournoi du circuit ITF/CAT U14 grade 2 au Kenya, la délégation malgache a finalement brillé en remportant le titre en double garçons. Sampras Rakotondrainibe et Finoana Rakotomalala se sont imposés devant Jake Lam Hau Ching (Maurice) et Denzel Seetso (Botswana) en trois sets, 3/6 6/3 10/6. Une performance pour les Malgaches car leurs adversaires jouent ensemble en double, depuis plus de deux ans et ils ont plus d’expérience en terme de matches gagnés.

« Je suis très content d’avoir gagné. C’était difficile, mais nous avons pu tenir bon jusqu’au bout du tournoi. Le niveau était assez élevé et c’est aussi pour cela que je suis très heureux », rappelle Sampras Rakotondrainibe. Pour sa part, Finoana Rakotomalala, de nature assez timide, a pu vivre une aventure kenyane qui lui apportera beaucoup dans la catégorie U14. « C’est mon premier titre de champion en double dans un tournoi du circuit ITF/CAT. Avec Sampras, nous formons une belle équipe. Nous avons mieux joué que nos adversaires et le succès a été au rendez-vous », assène Finoana Rakotomalala.

Chez les filles, Miotisoa Rasendra et Randy Rakoto­arilala n’ont pas réussi à décrocher le titre en double. Pourtant elles ont eu une sérieuse opportunité de gagner le tournoi. Loin d’être expressives sur le terrain durant les trois quarts de la rencontre, elles se sont inclinées devant les Kenyanes Angela Okutoyi et Roselida Asumwa (7/6, 2/6, 5/10). En simple, Miotisoa Rasendra n’a pu rien faire contre les assauts d’Angela Okutoyi en finale.

Opportunité

Distancée d’entrée par 4/1 dans les deux sets, elle s’est efforcée de revenir a chaque fois, mais a dû s’incliner par 3/6, 3/6. Pour sa part, Randy Rakotoarilala est parvenue à gagner la troisième place (médaille de bronze) contre la Béninoise Gloriana Nahum (4/0, 4/5, 10/1). Un revers, par contre, pour Sampras Rakoton­drainibe qui a été surclassé par l’Égyptien Omar pour le gain de la troisième place (1/4, 2/4). Quant aux autres joueurs, Safidisoa a terminé sixième, et Finoana Rakotomalala septième, après sa victoire contre Mahefa Rakotomalala 4/1, 4/2

Rideau est donc tombé sur l’aventure kenyane qui comprenait deux tournois en six journées de compétition. Le bilan est plutôt positif pour le clan malgache. Madagascar remporte une médaille d’or en double garçons, deux d’argent en double filles, deux d’argent et deux de bronze en simple filles et une autre de bronze en simple garçons, au terme de deux tournois au Kenya. Une belle moisson en somme.

Si Randy Rakotoarilala, Safidisoa Nomenjanahary et Finoana Rakotomalala débarquent ce jour à Ivato, l’aventure continue pour Miotisoa Rasendra et Mahefa Anthony Rakotomalala qui auront 12 ans cette année. Ils effectueront un test d’un mois au centre d’entrainement de la Fédération internationale de tennis à Nairobi. Ces quatre semaines de formation peuvent aboutir éventuellement à une intégration dès le mois de septembre.

Dina Razafimahatratra