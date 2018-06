Nutrition – La population assimile mal les aliments

Maigreur et obésité signalent une malnutrition. Pour rester en bonne santé, une alimentation variée et équilibrée devrait composer le menu au quotidien.

Ignorance ou négligence. Le haricot et la viande de bœuf ne font pas bon ménage car ils s’annulent en matière d’apport en protéines. La viande s’accompagne alors de légumes ou de feuilles vertes. L’habitude alimentaire des Malgaches varie selon les familles, les états de bourse ou le régime dicté par un diététicien. « Quelques chiffres nous surprennent. Comment se fait-il que dans des régions à forte potentialité agricole, le taux de malnutrition soit élevé ? Dans les régions Matsiatra Ambony et Vakinankaratra, la prévalence est de 65,2 %. Dans Amoron’I Mania et Itasy, les taux s’estiment respectivement à 64 % et 62,3 %. Les ménages ignorent comment préparer de la bonne nourriture, c’est-à-dire, une nourriture variée et équilibrée. Les familles mangent le riz avec des pommes de terre ou les pâtes avec du pain. Voilà un genre de mélange qu’il faut éviter », partage Harilalao Razafi­mandimby, responsable de communication pour le changement de comportement au sein de l’Office national de nutrition (ONN) lors d’une formation destinée à des journalistes et animateurs d’antenne à Toliara, en fin mai.

Cette formatrice insiste que les familles doivent prendre en compte les sept variantes d’une bonne alimentation à savoir les aliments de base, l’huile et les graisses végétales/animales, les aliments d’origine animale et légumineuses, le lait et ses produits dérivés/ lait maternel, les fruits et les légumes de couleur jaune et orange, les légumes et les feuilles de couleur vert foncé, sans oublier le sel iodé.

Optimisation

À Madagascar, le taux de malnutrition chronique est de 47,3 %. Cet état se traduit par le retard de croissance. « Chez un enfant atteint de malnutrition aiguë et sévère, le risque de mortalité est multiplié par douze par rapport à un enfant normal. Si une maladie l’affecte, il meurt », a expliqué Dr Léonide Rasoa­he­nikaja, assistant technique régional en nutrition de l’Unicef dans la région du Vakinankaratra. Ce médecin souligne que la prévention peut casser la chaîne de la malnutrition à condition d’agir sur les mille premiers jours de l’enfant. « Dès la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans de l’enfant, la mère doit adopter une alimentation variée et équilibrée, en quantité et en qualité, utiliser le sel iodé, augmenter la ration alimentaire pendant la grossesse et l’allaitement, prendre le fer acide folique pendant six mois, opter pour le déparasitage, prévenir le paludisme, réduire la charge de travail et se reposer régulièrement », recommande-t-elle.

Pour éviter le rattrapage du poids perdu, il importe de mettre le nouveau-né au sein dès sa naissance, d’allaiter exclusivement au sein durant les six premiers mois, d’introduire progressivement une alimentation complémentaire adaptée, enrichie et variée à partir de six mois, de maintenir l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de deux ans, d’effectuer une fortification à domicile ainsi que de pratiquer une bonne hygiène alimentaire et corporelle, dont le lavage des mains avec du savon.

Farah Raharijaona