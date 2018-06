JAZZ @TOHATOHABATO – La jeune génération épate un public de tous âges

Pour sa huitième édition, il n’a pas démérité en délectant les mélomanes d’un florilège de musiciens exceptionnels sur sa grande scène. Le Jazz@Tohatohabato tient son pari.



Plus festif, mais surtout plus populaire, le Jazz@Tohatohabato conquiert le cœur des mélomanes de la capitale depuis huit éditions consécutives. Se distinguant du lot par la proximité qu’il affiche entre ses artistes et les citadins, l’événement enchante sans retenue un public de tous horizons et de tous âges. Point culminant d’une huitième édition qui a laissé la part belle à la jeunesse, la Grande scène du Jazz @Tohatohabato a accueilli, hier après-midi, près d’une trentaine de groupes tous aussi surprenants les uns que les autres.

Un grand concert de jazz à part entière promouvant la créativité et la diversité musicale qui enrichissent la culture malgache. Le rendez-vous d’hier a surtout vanté le talent d’une jeune génération prometteuse. Vers 13 heures, le rideau se leva sur cette scène majestueuse qui égaye, comme à l’accoutumée, la rue d’Analakely en face des marches de l’escalier d’Antaninarenina. Jazz @Tohatohabato célèbre alors le jazz sous toutes ses formes, que ce soit à travers une approche plus traditionnelle ou plus contemporaine, de la part des musiciens. Le ton est donné, de belles surprises s’enchaînent, notamment avec les jeunes du Centre Alabri Miarinarivo qui ravissent le public avec une comédie musicale empreinte d’humilité, en guise d’entrée.

Inter-générationnel

En plus d’être un genre populaire, le jazz se découvre aussi comme étant très communicatif et fédérateur, surtout auprès des jeunes. L’affiche du concert brillait par la pluralité des jeunes groupes qui se sont généralement formés au sein des clubs de jazz des institutions culturelles de la capitale, entre autres, les formations issues de l’AF Jazz de l’Alliance française d’Antananarivo, et celles issues du Jazz Club du Cercle germano-malgache (CGM), organisateur de l’événement. Le CGM qui a mis les bouchées doubles pour cette édition, a gagné en envergure auprès du public, mais aussi auprès des artistes eux-mêmes.

Chaque groupe s’affirme par son identité propre. Lauréat du tremplin jazz de l’édition spéciale de Madajazzcar, le jeune groupe Trade Union se démarque par son énergie et sa fougue. Tout en charme, les Saxophoneuses, un groupe de onze jeunes adolescentes aux saxophones, envoûte l’auditoire par leur maîtrise. Emmenés par Pépé Raveloson, les musiciens du Jazz Club CGM confirment leur réputation de jazzmen et de jazzwomen hors-pairs. Très orienté rock’n’roll, Anjara Rakotozafiarison, gagnant du récent concours « Grande île, guitare talent » et son trio, exaltent le public. Par le biais des petits du Jazz Kids, l’ambiance grimpa crescendo. Du haut de ses 13 ans, Fy galvanise l’auditoire à la batterie, tandis que Stephen émerveille par son doigté au piano. Ceci-dit, les aînés tels que Fanja Andria­manantena, Seth Ramaroson et autres Faniah, Steph Rambi ainsi que le Full Vao Band n’ont pas démérité face à ce déferlement de jeunes talents sur la Grande scène. Dans tout les cas, la relève du jazz malgache est bel et bien assurée.

Andry Patrick Rakotondrazaka