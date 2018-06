Football – COSAFA – Les Barea s’imposent aux tirs au but

Madagascar a éliminé l’Afrique du Sud hier, en quarts de finale de la Cosafa Cup. Les Barea l’ont emporté à l’issue de la séance de penalties.

Et si les Barea faisaient mieux que la troisième place acquise en 2015 ? En tout cas, ils sont en bonne voie pour, au moins, réaliser la même performance.

Et ce, après avoir éliminé en quarts de finale, l’Afrique du Sud, pays hôte, hier au stade New Peter Mokaba (0-0, 4-3). Une victoire arrachée au terme de la séance fatidique des tirs au but, puisqu’aucune des deux équipes n’a réussi à marquer durant le temps règlementaire. Madagascar affrontera la Zambie, qui a sorti la Namibie, dans le dernier carré.

La première période a été à l’avantage des Sud-Africains. Ils se sont procurés plusieurs occasions, mais n’ont cependant pas réussi à concrétiser. À la quatrième minute, ils ont obtenu un coup franc dangereux près de la surface de réparation malgache, mais qui n’a pas été transformé.

Et aussi et surtout, Maobé était tout près d’ouvrir le score, mais il s’est heurté à Leda, à la demi-heure de jeu. Le portier des Barea a sauvé les siens sur ce coup. À la pause, les deux nations étaient à égalité (0-0).

En seconde période, les Barea sont revenus sur le terrain avec des velléités offensives plus prononcées.

Départager

À la 47e minute, Boura était tout près d’offrir l’avantage au camp malgache, mais lui aussi a perdu son duel contre le gardien adverse, Pieterse.

La réplique sud-africaine est venue un quart d’heure plus tard. Modiba s’est retrouvé en position de tir dans la surface malgache. Leda n’a pas réussi à repousser sa frappe, mais fort heureusement pour Madagascar, le ballon a été dévié par le poteau.

Comme en première mi-temps, aucune des deux formations n’a réussi à trouver le chemin des filets, malgré des opportunités plus ou moins franches de part et d’autre. Il fallait alors se départager à la séance de penalties, comme le stipule le règlement, sans passer par les prolongations.

Et à ce petit jeu, les Barea se sont imposés, quatre buts à trois. Ils défieront les Zambiens, ce mercredi, en demi-finales.

Haja Lucas Rakotondrazaka