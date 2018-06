Festival des baleines – Sainte-Marie monte au créneau

L’île Boraha respirera les fêtes durant le mois de juillet. Le festival des baleines a été présenté officiellement en marge de la foire internationale du tourisme.

Conservation. C’est à partir de ce principe que se perpétuera le Festival des baleines pour cette année. L’évènement, qui en est à sa quatrième édition dans la nouvelle version, prône la promotion de l’écotourisme ainsi que tout ce qui s’apparente à la protection de l’environnement naturel de l’île Boraha. Il se déroulera du 12 au 15 juillet, à Sainte-Marie et a été présenté officiellement, vendredi, à l’hôtel Carlton, par les organisateurs et les partenaires. Le festival est initié par Cetamada, une association de droit malgache pour la protection des mammifères marins et leur habitat, qui apporte son appui scientifique et environnemental à l’évènement, ainsi que la localité. L’objectif étant de promouvoir la destination Sainte-Marie, en mettant en avant son potentiel touristique, culturel et économique. « Le tourisme étant le principal secteur d’activité contribuant au développement de l’île, il est primordial de le présenter en tant que fer de lance de la communication de la destination, en mettant en avant le développement durable de l’île », explique Roland Ratsiraka, ministre du Tourisme. Ainsi, à travers les festivités, les organisateurs projettent d’obtenir des retombées directes en faveur des populations locales, par le biais de la mise en valeur des traditions et des savoir-faire de ces derniers. Ainsi, les quelques jours du festival s’articuleront autour du concept d’inclusion par l’organisation du carnaval des baleines, des défilés des villages, des écoles ainsi que des associations existant sur l’île. Tous les acteurs locaux, les opérateurs touristiques, participeront au bon déroulement de l’évènement. Une façon pour les organisateurs de démontrer que le tourisme est un des enjeux capitaux, contribuant à l’essor économique du pays en général et de leur île en particulier.

Pauvreté

«Le festival sera l’occasion pour les Saint-mariens de présenter leur artisanat, au-delà du carnaval, des concerts et des expositions. Une façon pour ces derniers de voir l’importance du secteur touristique comme étant une activité génératrice de revenu. Bref, autant d’actions primordiales pour lutter contre la pauvreté et apporter une autre vision d’avenir aux locaux», soutient Sven Blondel, Président du conseil d’administration de l’office du tourisme de Sainte-Marie. Cependant, le festival en soit étant un évènement majeur pour l’île de Sainte-Marie, l’un des principaux blocages nuisant à l’amélioration de l’organisation réside dans l’état des infrastructures de transport. «Que ce soit sur route, sur mer ou dans les airs, les personnes intéressées par l’évènement, ou encore ceux qui désirent tout simplement rejoindre l’île éprouvent beaucoup de difficultés par rapport aux moyens de transport», déplore Lantou Judex, membre de l’Association des jeunes cadres de Sainte-Marie. Ce dernier qui explique que «seulement une poignée de bateaux assure la liaison grand public avec la Grande île. La majeure partie d’entre eux préférant mettre cap vers Mananara ou Maroan­tsetra pour une question de rentabilité. Sans parler de l’état de la bitume entre Toamasina et Soanierana Ivongo ou encore du prix du billet d’avion Antanana­rivo-Sainte-Marie coûtant autant qu’un vol vers la Réunion». Il serait, ainsi, judicieux, de revoir ces quelques points de façon à optimiser l’impact du festival sur l’ensemble du secteur touristique.

Harilalaina Rakotobe