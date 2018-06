Éducation – Reprise des cours obligatoire ce jour

Pour que l’avenir des élèves ne soit pas en péril, le ministère de l’Education nationale prend la mesure de conscientisation des enseignants en manifestation.

Strict. Les cours continueront comme auparavant dans les établissements publics et privés cette semaine, a déclaré les membres du staff du ministère de l’Education nationale (MEN) lors d’une conférence de presse, hier à Anosy. Le ministère a réagi face à la déclaration des syndicats des enseignants qui envisagent la fermeture de tous les établissements de l’île pour cette semaine afin de renforcer leurs revendications. Celles-ci consistent en l’augmentation de salaire, l’indemnité de craie, de logement, de déplacement. Face à tous ces problèmes, le ministère avance qu’il y a toujours des solutions et qu’il fera des efforts afin de résoudre les problèmes des enseignants.

Dans certains lycées, les enseignants ne font que passer dans leur établissement et rejoignent les manifestants du 13 mai. D’autres comme dans les écoles primaires publiques assurent leur horaire de travail. Les classes sont vides depuis un mois dans les régions comme dans la région Vatovavy Fitovinany. Les enseignants de chaque village rejoignent leur direction régionale pour participer à la manifestation. Dans la région Atsimo Andrefana, les enseignants ont décidé de manifester aussi et ont cessé les cours. Si les enseignants persistent dans leurs revendications, l’année blanche pourrait se produire.

Conscientisation

Le ministère essaye de conscientiser les enseignants sur les différents impacts causés par ce gel de l’enseignement. « Les enseignants ont le droit de revendiquer mais ne doivent pas sacrifier les élèves et les enfants. Car si l’année blanche se produit cette année, qui seront perdants? Ce sont les parents qui ont dû dépenser beaucoup d’argent afin de payer les frais de scolarité et les élèves qui ont travaillé dur et ont fait des efforts durant l’année scolaire », ajoute Rolland Rabeson, secrétaire général du MEN.

Toutefois, le ministère craint que les enseignants ne remplissent pas leur fonction comme il se doit malgré cette mesure. Des conditions ont été posées. Le ministère appelle à la raison chaque directeur régional dans leur région respective à coordonner et assurer le bon déroulement de l’éducation. L’absence au poste des enseignants est considérée comme une démission volontaire.

Mamisoa Antonia