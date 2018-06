Crise – Négociations serrées autour du Premier ministre de consensus

Le délai fixé par la Haute Cour Constitutionnelle pour la nomination d’un Premier ministre

de consensus expire demain. Les marchandages ont duré toute la nuit.

Compte à rebours. Selon l’arrêt rendu par la Haute Cour Constitutionnelle, la date de péremption du Premier ministre et du gouvernement est fixée cette nuit à 0 heure.

Autrement dit un nouveau Premier ministre, de consensus toujours selon la HCC devrait être nommé demain. Sinon, il risque d’y avoir un vide juridique à la tête de l’Exécutif.

Depuis samedi, les réunions et les concertations se succèdent pour tenter de trouver le fameux consensus. Sur le parvis de l’hôtel de ville, le député Arnaud Tody a révélé que le président de la République aurait refusé de nommer un Premier ministre parmi les trois noms proposés par la coalition Mapar-Tim.

Une information reprise toute crue par la presse internationale alors que dans la semaine, la députée Tim Hanitra Razafimanantsoa a affirmé qu’aucun nom n’a encore été proposé au Président contrairement à ce qui a été annoncé par la presse pro-Rajoelina citant Christine Razanamahasoa. Cette dernière aurait figuré en tête de liste de la proposition des soixante treize députés avec Roberto Tinoka et Hanitra Razafimanantsoa.

Si le Président avait vraiment refusé, ce serait normal, étant donné qu’il ne peut pas donner son consentement à des prétendants qui l’insultent au quitte sur le parvis et qui n’ont pas le moindre respect pour lui. Comment peut-on imaginer une collaboration entre lui et un Premier ministre de cette espèce ?

Beaucoup de noms auraient été proposés, parmi lesquels figuraient les noms d’anciens Premiers ministres tels que Omer Beriziky ou Roger Kolo, selon une source avisée mais le consensus a été difficile trouver. Le peuple du parvis rejette tout nom qui ne soit pas du sérail.

Vide institutionnel

Le HVM n’a pas proposé de candidats laissant le Président trouver le prétendant qui fait l’unanimité. D’ailleurs l’arrêt de la HCC, le contraire de ce qu’elle avait rendu en 2015, l’a écarté de ce privilège. C’est donc l’alliance Mapar-Tim qui propose trois ou plusieurs noms au Président. Tard dans la soirée, aucun nom n’a pas eu le consensus général. Mais quoiqu’il en soit, un Premier ministre doit être nommé au plus tard demain pour éviter un vide institutionnel .

Ce matin, l’ancien Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana va probablement remettre sa démission. Avec lui, les ministres vont remettre leur tablier.

Le pays risque ainsi de ne pas être gouverné pendant au moins dix jours, période fixée par la HCC pour monter un nouveau gouvernement. Aucune disposition n’a été prévue par la HCC pour cette éventualité. Comme il est aussi difficile de trouver un Premier ministre de consensus qu’un accord politique, monter un gouvernement quel que soit son nom, en sept jours relève d’une gageure. Ce serait d’autant plus difficile que la bataille risque d’être rude sur le partage des strapontins.

Seul recours possible dans ce cas de figure, l’établissement d’un etat d’exception. Cela devrait se faire au plus tard cette nuit étant donné que le ministre des Forces armées quittera également son poste demain, de même que ses collègues de la gendarmerie et de la police. Un état d’exception permet au Président de surseoir à la décision de la HCC, de ne pas nommer un Premier ministre de l’opposition et de légiférer par ordonnance.

Pour le moment, on n’en est pas encore là mais à l’allure où vont les choses, cela paraît plus que probable. Reste à savoir si un directoire militaire maintiendra le Président à sa place en sa qualité de chef suprême des armées, ou le déposera.

À en juger l’échec des médiations locales et internationales, l’intervention militaire paraît la meilleure solution pour mettre fin à cette cacophonie et permettre l’organisation des élections dans les meilleures conditions. Autrement, on va tout droit dans la logique d’affrontement si les deux camps continuent à tirer sur la corde.

Il faut maintenir qu’on abrège la crise pour ne pas laisser le pays en péril. Un mois et demi de crise a suffi pour mettre plusieurs secteurs en difficulté à l’image du tourisme et des exportations. Sans oublier l’emploi avec la fermeture de sociétés et entreprises. La facture est déjà salée. Avec la recherche d’un consensus difficile à trouver, elle risque d’être amère.

La rédaction