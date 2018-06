Comores – L’opposition se mobilise contre le référendum

L’opposition comorienne a exigé le « rétablissement des institutions démocratiques», au lendemain d’une série de manifestations dans plusieurs villes du pays.

L’opposition comorienne a exigé, samedi du président Azali Assoumani, le « rétablissement des institutions démocratiques », au lendemain d’une série de manifestations dans plusieurs villes du pays contre le référendum constitutionnel annoncé fin juillet.

Elu en 2016, le colonel Azali a multiplié, ces derniers mois, les initiatives politiques controversées.

Il a suspendu la Cour constitutionnelle, a assigné à résidence l’un des chefs de l’opposition, son prédécesseur Ahmed Abdallah Sambi, et a organisé le 29 juillet un référendum qui lui permettrait de briguer un deuxième mandat consécutif, à la tête de l’archipel pauvre de l’océan Indien.

Ces décisions suscitent l’hostilité de plus en plus ouverte des adversaires du chef de l’État dont l’ex-président Sambi qui a été assigné à résidence, après avoir appelé à des manifestations anti-référendum.

Vendredi, pour la troisième semaine consécutive, de violents affrontements ont opposé, pendant près d’une heure, les forces de l’ordre à des manifestants qui criaient «Azali dehors ! », et ce, à la fin de la grande prière organisée à la mosquée Al-Qasimi à Moroni.

Forte instabilité

Deux personnes, dont le secrétaire général du parti de l’ex-président Sambi, Ahmed el-Barwane, ont été interpellées.

D’autres rassemblements hostiles au chef de l’État ont été signalés dans cinq autres localités de l’île de la Grande-Comore, notamment à Mbéni dont est originaire Mohamed Ali Soilih, le rival du président Azali lors de la présidentielle de 2016.

À Mutsamudu, la capitale de l’île d’Anjouan, les forces de l’ordre ont dispersé des groupes de jeunes qui exigeaient la « libération » de l’ex-président Sambi.

« Nous demandons le rétablissement des institutions démocratiques, et notamment la Cour constitutionnelle, avant toute idée de référendum », a lancé samedi devant la presse, Mohamed Abdou Soimadou, l’un des porte-parole de l’Union de l’opposition.

Les Comores ont connu pendant de nombreuses années une forte instabilité politique, caractérisée par des crises séparatistes et des coups d’État.

04