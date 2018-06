Ambohidratrimo – Une société chinoise attaquée au Kalachnikov

Brandissant Kalachnikov et barres métalliques, six bandits ont pris d’assaut la société chinoise Fushan. Près de 23 millions d’ariary ont été dérobés.

Flambée d’actes de banditisme à Ambohidratrimo. Dans la nuit de dimanche à lundi, une escouade de bandits équipés d’armes de guerre a dirigé une attaque à main armée contre la société chinoise Fushan. Un membre du fokonolona, venu à la rescousse a été frappé de projectile. Roué de coups par la bande, le ressortissant chinois, maître des lieux, est lui aussi blessé. D’après les préjudices déclarés à la gendarmerie, les assaillants ont fait main basse sur les fonds alloués au paiement des salaires mensuels des employés dont la valeur avoisinerait les 23 millions d’ariary. Les voleurs se sont, dans la foulée, emparés d’un ordinateur portable, d’un smartphone, ainsi que d’un téléviseur à écran plat.

L’attaque a été perpétrée aux petites heures. Armes aux poings, les assaillants ont fait irruption aux alentours d’une heure du matin, dans l’enceinte de la société prise pour cible. Le gang est constitué de six individus selon les informations communiquées. D’emblée, ils se sont déchaînés sur les trois agents de sécurité. Les malfaiteurs les auraient tenus en respect en les frappant à coups de barre de fer rond, selon les témoignages recueillis. Ces préposés à la surveillance des locaux de l’entreprise ont eu plus de peur que de mal.

Intervention tardive

Le Chinois blessé et délesté des fonds et des objets de valeur à portée des mains a été, pour sa part, conduit dans un centre hospitalier. Il en était de même du riverain touché d’une balle au moment des faits. L’état de ce dernier est jugé critique. Ayant eu plus de chance, malgré les coups qu’il a reçus, le Chinois qui en a fait les frais est, quant à lui, hors de danger. La société assaillie se fige dans la circonscription de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambohidratrimo. À l’arrivée des éléments d’intervention, les bandits avaient déjà réussi à s’évanouir dans la nature, en emportant leur butin. «L’enquête est en cours. Il n’y a pas d’autres informations à ajouter», a indiqué le commandant de brigade de gendarmerie à Ambohidra­trimo.

En l’espace d’une semaine, deux sociétés des environs ont été attaquées au Kalach­nikov et à chaque fois, les assaillants mettent la main sur des pactoles et parviennent ensuite à se volatiliser sans laisser de traces. Avant l’attaque de la société Fushan, l’entreprise d’exploitation de produits halieutiques Mas, à Andranotapahina, vient d’être la proie de dix individus, munis de Kalachnikov, la semaine passée. Six ordinateurs portables ont été subtilisés avec des bijoux, ainsi que dix millions d’ariary en liquide.

Andry Manase