Télévision – Le programme « Midi Ma’nifik » marque sa première année

Un an, jour pour jour, « Midi ma’nifik » devient un incontournable pour les téléspectateurs. Cet « infotainment » du midi allie informations et divertissements.



Depuis sa première diffusion le 3 mai 2017, l’émission « Midi ma’nifik » sur la chaîne de télévision nationale, séduit les téléspectateurs nationaux, en leur proposant une formule allégée sur les tranches d’heures du midi, ciblant ainsi le grand public. Informations et divertissements sont traités pendant une heure dans une décontraction totale. Des faits sociaux, économiques et culturels sont relayés à l’antenne durant cette émission d’accompagnement, appelée aussi « Infotainment », dans le jargon des médias.

Le taux d’audimat grimpe au fil du temps pour atteindre les trois cent mille à cinq cent mille spectateurs depuis le mois de juin 2017, selon le sondage capsule, d’après les explications de Naina Razatovo, producteur de Midi ma’nifik. L’émission n’a aucune vocation politique et mise sur les actualités artistiques pour attirer l’attention des téléspectateurs.

Plusieurs stars locales du show-business sont passées sur le plateau de Midi ma’nifik depuis sa création, mais aussi deux grandes stars de la télévision française, en occurrence, Julien Lepers et Sébastien Folin. L’émission en est à son deux cent quatre-vingt-septième ce jour et a reçu, en moyenne neuf cents invités, d’après les statistiques avancées par le responsable de la production 3PA.

Nouveau jeu

« Midi ma’nifik sert à promouvoir les acteurs et les événements culturels, économiques et sociaux. La créativité et le contenu de nos rubriques nous servent d’accroches à chaque émission. Et le résultat vient aussi à partir des expériences de notre équipe. Comme nous sommes une production indépendante de la chaîne nationale, la mise en place de notre structure a pris du temps. Le bilan est positif pour cette première année. Nous essayons d’évoluer en permanence et gardons comme ambition de nous développer pour la prochaine année », explique Rina Ravoniandro, présentateur de Midi ma’nifik.

Pour marquer cette première année, un nouveau jeu sera bientôt introduit dans l’émission vers le courant du mois de juin. De nombreux cadeaux seront à gagner. Il suffira de répondre par Sms à une question posée par les animateurs, pendant Midi ma’nifik. La société de production 3PA a obtenu cette programmation, suite à un appel

d’offres fait par la chaîne de télévision nationale, en novembre 2016.

Ricky Ramanan