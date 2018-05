Télécom – Le groupe Axian s’installe au Sénégal

Expansion. L’opérateur mobile Tigo localisé au Sénégal vient de changer de mains suite à une alliance formée par les groupes Teyliom, NJJ et AXIAN. Axian, qui a déjà le groupe Telam sous son aile, compte faire de l’opérateur mobile sénégalais, le leader du secteur et un acteur clé du développement économique et numérique du Sénégal.

Ce projet industriel s’appuie sur des projets d’investissements de l’ordre de 70 milliards de francs CFA, visant à renforcer la qualité et l’étendue de la couverture du réseau ainsi que les services qui lui sont associés (data, forfaits sans engagement, mobile banking) sur l’ensemble du territoire sénégalais. Ainsi, le savoir faire en téléphonie et internet du groupe Axian s’importera en Afrique. A l’image de l’implantation récente de Telma aux Comores, les possibilités d’exportation de l’expertise malgache sur le continent noir sont envisageables. «L’alliance souhaite déployer tout son savoir-faire en matière de soutien opérationnel, d’architecture réseau ou encore de transfert de compétences techniques et commerciales afin que ces efforts bénéficient à Tigo et à ses collaborateurs sénégalais», selon la déclaration du groupe.

A travers ce plan, l’alliance entend révolutionner le marché de la téléphonie mobile et de l’Internet au Sénégal en replaçant le client et ses besoins réels au centre de ses offres.

Harilalaina Rakotobe