Meurtre de gendarmes – Soixante-trois dahalo blacklistés

La gendarmerie a identifié et localisé les dahalo auteurs de l’exécution de deux gendarmes à Beraketa le 1er avril. Deux boîtes chargeurs ont été récupérées.

Une chasse aux tueurs de gendarmes est ouverte dans le triangle rouge, étranglé entre Befotaka-Sud, Midongy du Sud et Tsivory Amboasary-Sud. Soixante-trois dahalo, dont quatre caïds activement recherchés, sont dans le colli­mateur des groupements de la gendarmerie nationale de l’Anosy, Androy et Atsimo Antsinanana.

«Des investigations diligentées avec le concours des dahalo repentis habitant jusqu’aux points les plus inaccessibles, et qui aujourd’hui ont rejoint les comités d’auto-défense villageoises, ont permis de procéder à l’identification de ces suspects en fuite et d’établir ainsi leur implication dans le meurtre de deux gendarmes à Imanombo Beraketa le jour de pâques», met en avant le lieutenant-colonel Théodule commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Anosy.

En saisissant la balle au bond, il indique que deux boîtes chargeurs de fusils Kalachnikov, dérobées sur les deux gendarmes abattus, ont été récupérées avec huit cartouches en magasin, deux semaines après l’attaque meurtrière de dahalo. Traqués par le capitaine Fanevarison Onimihary et ses milices, cette horde de bandits retranchés a déjà essuyé une perte de vie humaine dans leur repaire à Ambohirotsy, lors de la première opération de récupération menée dans une zone frontalière étranglée entre la partie Nord de Tsivory et du plateau de Mahabo. L’irréductible Retsiriry, identifié comme étant l’un des principaux instigateurs du coup d’éclat à Imanombo, a trouvé la mort.

Atrocités

Une semaine après, les dahalo repentis du capitaine Fanevarison Onimihary, commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Taolagnaro sont allés chercher la deuxième boîte chargeur jusqu’aux entrailles de la tanière de dahalo, enfouie à Ranotsara-Sud, dans le triangle rouge, pour que la gendarmerie n’ait pas à la récupérer au forceps.

«Ces fugitifs se terrent dans quelques poles sensibles, dont Ranotsara/Sud, dans le district de Midongy du Sud, Andranomi­forotra, sur le plateau de Mahabo à Betroka, et Vohidratsy, dans la commune d’Isoanala, à la lumière des informations en notre possession», précise le lieutenant-colonel Théodule Ranaivoarison.

« Fichés, ces individus seront traqués à chaque opération et déploiement opérationnel », ajoute-il.

Les circonstances dans lesquelles les deux gendarmes d’Antanimora-Sud et de Beloha sont pleines d’atrocités. Ils se sont retrouvés coincés dans un marécage lorsque leurs bourreaux leur ont ôté la vie. L’un a été exécuté à coups de hache dans la nuque si son frère d’arme a été abattu.

Andry Manase