Foire Internationale de Madagascar – Priorité aux jeunes et femmes entrepreneurs

La foire internationale de Madagascar se tient à Tanjombato. Les femmes et jeunes entrepreneurs y sont à l’honneur

Représentative, la treizième édition de la foire internationale de Madagascar a commencé sous le signe de l’intégration. Hier, à la salle d’exposition Forello Tanjombato, les membres du groupement des femmes entrepreneurs, ainsi que les jeunes adhérents du forum des entrepreneurs ont été mis en première ligne suivant les focus de la foire. Sur cent quarante-quatre exposants, près de 75% sont constitués d’enseigne malgache malgré l’axe de priorité du FIM par rapport au forum des entrepreneurs de l’océan Indien. Une forte délégation qui témoigne de cette volonté d’intégration des opérateurs sur le niveau régional et vice-versa. «L’océan Indien est notre première porte de sortie par rapport aux échanges commerciaux avec nos pays voisins. D’où ce focus par rapport à la promotion des entrepreneurs dans cette région afin de faire pencher la balance commerciale en notre faveur», souligne Chabani Nourdine, ministre du Commerce et de la consommation. De ce fait, le forum a été conçu de façon à améliorer la fluidité des échanges commerciaux entre les différentes îles du Sud-ouest de l’océan Indien à travers l’organisation des actions B to B durant les quatre jours de la foire.

Promotion du genre

Ou encore par rapport à la simplification des procédures de financement de projet, à l’instar du concept de banque digitale proposé par Bni Madagascar, ou encore les packages d’emprunt entreprise allégée, initié par la société générale.

Par ailleurs, le deuxième focus se concentrant essentiellement sur les femmes d’affaires a vu la présence remarquée de la présidente mondiale des femmes entrepreneurs, Christine Oghly qui a confirmé son soutien par rapport à l’accompagnement des femmes de façon à les inciter à développer leurs activités en dehors des frontières de la Grande île. «Le taux d’activité entrepreneuriale des femmes a progressé de 10 % et l’écart homme et femme a, quant à lui, diminué de 5 % depuis quelques années. Une équité sur le genre à laquelle le groupement des femmes entrepreneurs malgaches a su profiter pour se développer», selon la présidente du groupement Fanja Razakaboana. La foire se tiendra jusqu’à dimanche. Trois jours durant lesquels des conférences ainsi que des rencontres et des partages sont programmés afin que les opérateurs puissent parfaire leurs systèmes de réseautage au niveau régional et international.

Harilalaina Rakotobe