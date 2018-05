Foire de l’élevage et des productions animales – La pisciculture mise en avant

La filière pêche se trouve en plein développement. Des provendes pour poisson sont actuellement disponibles sur le marché.

Un grand pas en avant. La Foire de l’élevage et des productions animales (FEPA) a ouvert ses portes hier. Plus de quatre- vingt-dix exposants pour cent soixante stands, opérant dans le secteur élevage, participent à la dixième édition de cet évènement organisé par Malagasy professionnels de l’Élevage (MPE), à travers une vente-exposition, conférence-débat, restauration au centre By Pass Alasora. Diverses filières sont représentées à savoir, l’aviculture, la porciculture, la pisciculture, l’ovin, le caprin, la sericulture, l’apiculture, la cuniculture, la laitière, la lombri- culture, la colombiculture et la coturniculture.

La filière pêche affiche une grande évolution. Un grand nombre d’exposants étalent l’apport des produits d’eau douce comme la carpe et le tilapia, des espèces classiques. L’association des producteurs privés d’alevins de Fianarantsoa (APPAFI) regroupent, par exemple, plus de quatre-vingt-trois producteurs avec une capacité de production de six millions cinq cent mille alevins par an.

Harison Edmond Randriarimanana, ministre auprès de la présidence en charge de l’Agriculture, de l’élevage a mis le point sur la nécessité de renforcement des systèmes, comme l’encadrement des éleveurs ou des producteurs afin de répondre au besoin du marché. « L’Élevage est une filière qui va de pair avec l’agriculture. C’est une source d’intrants et d’épargne. De plus, la demande ne cesse d’augmenter, d’où la nécessité de l’appui aux exploitants à travers la formation », a-t-il fait entendre.

Provendes pour poisson

Pour contribuer à l’amélioration de la productivité et de la pisciculture à Mada-gascar, la société Farmshop se lance dans la commercialisation des provendes pour poisson. « La société Farmshop s’est implantée à Madagascar, il y a 20 ans. À travers nos trois branches à savoir Eclosia, Avitech et LFL nous avons commercialisé des produits adaptés à chaque besoin des éleveurs. La branche LFL opère dans la fourniture des aliments. Différentes filières sont ciblées avec des produits d’alimentation, chair, ponte, ruminant et porcine. Notre nouveau produit touche la filière pêche car dorénavant, LFL met en vente des provendes pour poisson », affirme Lila Ratovo-aritsoa, responsable commer- ciale du Farmshop.

De plus, la société accompagne les jeunes, grâce à des appuis à travers la mise en place d’Avischool, une école de formation des éleveurs spécialisés. En 2014, a eu lieu la sortie de la première promotion avec un nombre de vingt-cinq éleveurs spécialisés. La deuxième formation aura lieu cette année.

Sandra Miora Hafalianavalona