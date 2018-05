Crise – La HCC écarte les points de discorde

Les dispositions conflictuelles des lois électorales sont rejetées par la HCC. Elle donne, aussi,

une interprétation et des réserves sur le calendrier de la présidentielle et les critères d’éligibilité.

Extirpés. Ce mot est l’un des plus frappants dans la décision rendue par la Haute cour constitutionnelle (HCC), hier. L’issue du contrôle de constitutionnalité des trois lois organiques électorales publiées, tard dans la soirée, sur le site de la Cour d’Ambohidahy, agite l’opinion publique. Une décision pour chaque texte où, de prime abord, les hauts conseillers constitutionnels ont botté en touche les dispositions à l’origine du bras de fer politique actuel.

Le plus marquant est l’injonction de la HCC à ce que la phrase « un extrait de casier judiciaire Bulletin n° 2 délivré par le parquet compétent », soit extirpée de l’article 10 de la loi organique sur la présidentielle. Le motif est que cette disposition est non-conforme au principe constitutionnel d’égalité entre les candidats aux différentes élections. La loi organique sur l’élection des députés prévoit, en effet, le bulletin n°3 parmi les pièces du dossier de candidature.

Sont, également, à « extirper » du texte les conditionnalités pour avoir le droit de faire une réclamation en cas de non-inscription dans la liste électorale. Des conditions prescrites aux articles 21 de la loi organique sur le régime général des élections et des référendums. La HCC juge, aussi, que l’impartialité et l’équité imposées aux médias privés dans cette loi doivent être « extirpées ». Les juges d’Ambohidahy déclarent, par ailleurs, non conformes à la Loi fondamentale les articles 12, 43 et 44 du texte sur le régime général des élections.

Ils prévoient que l’établissement et la refonte totale ou partielle soit à l’initiative du gouvernement. La Cour estime, également, que les articles 74 et 45 de cette loi sont contraires à la Consti­tution. Ils prévoient l’interdiction aux « personnes morales de droit étrangers et tout État étranger », de participer au financement de la campagne d’un candidat. La HCC estompe, du reste, une non-conformité à la Constitution sur l’article 243 de la loi organique sur le régime général des élections.

Réserves et recommandations

Amendement des députés pro-pouvoirs, il prévoit que les exigences sur la transparence des fonds électoraux des candidats ou partis « sur une période de trois ans (…) ne s’appliquent pas aux élections des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, ni aux élections territoriales ». Les prescrits devant assurer la transparence des fonds de campagne sont les seules dispositions des nouveaux textes électoraux qui ont fait débat et épargnées par la HCC.

S’agissant des dispositions touchant à l’élection présidentielle, en particulier, les hauts conseillers constitutionnels ont tranché pour la non-conformité à la Loi fondamentale de la durée de sept jours prévue pour la propagande du second tour et l’usage éventuel de bulletins individuels pour ce vote. Si elle autorise la promulgation des articles des nouvelles lois électorales, la Cour d’Ambohidahy émet, cependant, plusieurs « réserves d’interprétations et des recommandations », sur plusieurs points.

Elle souligne, notamment, « qu’en droit électoral, la condition en matière fiscale est toujours limitée dans le temps. Que, dans la pratique électorale à Madagascar, il s’agit des obligations fiscales, impôts et taxes des trois dernières années ». Sauf, pour les élections des députés, les lois électorales ne fixent pas de limite temporelle à déclaration fiscale que doivent faire les candidats.

La Cour émet, aussi, des réserves sur le principe de parrainage des candidats, qui après amendement ne concerne plus que les prétendants à la magistrature suprême. « Les autorités des Régions et des Provinces n’étant pas encore des personnalités élues, l’application du système de parrainage pourrait constituer une formalité contraignante pour les candidats ou même devenir excessivement discriminatoire à l’endroit de certains candidats », soulève la HCC.

Calendrier de la présidentielle

Dans ses interprétations et recommandations, la HCC met un terme au débat sur la portée des articles 45, 46, 47 et 48 de la Constitution sur le calendrier de la présidentielle. « La date du 25 janvier2014, date de prestation de serment, est considérée comme une date de référence pour enclencher le processus pour l’élection du président de la République mais ne doit pas forcément coïncider avec la date de prestation de serment du prochain Président élu », soutient-elle.

Aussi, les Hauts conseillers constitutionnels fixent que « le scrutin du premier tour de l’élection du président de la République doit avoir lieu entre le 25 novembre 2018 et le 25 décembre 2018. Que l’élection du deuxième tour doit avoir lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour par la HCC. (…) qu’ainsi, pour l’élection présidentielle en cours d’organisation en 2018, la date de démission du Président en exercice qui se porte candidat intervient entre le 25 septembre et le 25 octobre 2018 ».

Garry Fabrice Ranaivoson