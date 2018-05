Antohomadinika – Cinq jeunes détrousseurs incarcérés

Une opération contre les détrousseurs est lancée à Antohomadinika et ses environs. Traduits devant le parquet, près du tribunal de première instance à Antanana­rivo avant-hier, cinq jeunes délinquants sont placés en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora. Les éléments du poste de police à Antaniavo Antohoma­dinika ont resserré la vis depuis samedi, face à de nombreuses plaintes portant sur des agressions et des vols à main armée, dont des passants ainsi que des riverains en font les frais.

Dans la matinée du samedi, deux frères, âgés respectivement de dix-huit et vingt ans, ont été les premiers à être tombés dans les mailles du filet tendu par la police. Dans la soirée, l’alerte a été donnée vers 20h, lorsqu’une passante s’est fait détrousser à Tsaramasay. Elle a été dépouillée d’un téléphone portable ainsi que du peu d’argent qu’elle avait sur elle. Sitôt alertés, les éléments d’intervention du poste de police à Antaniavo ont pris en chasse l’escouade de malfaiteurs qui venait de sévir.

Suivi à la trace, un jeune homme de dix-sept ans s’est fait coincer. Il a conduit les enquêteurs jusqu’à deux de ses comparses, dès le lendemain. Traduits devant le parquet, les cinq suspects ont été incarcérés.

Andry Manase