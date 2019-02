Zones rouges – Les habitants évacués manu militari

Des éléments de forces de l’ordre sont présents à Ambaninampamarinana. Ils sont chargés d’évacuer les personnes exposées au danger.

Gisèle Razanami­nosoa, une habitante du fokontany d’Ambaninampama­rinana, attend patiemment au bord de la route à Ankadilàlana, le véhicule qui va transporter ses affaires vers son nouveau foyer « temporaire » à Ambohi­manam­bola, hier vers 16 heures. «Une famille va m’héberger. J’y suis déjà allée, il y a deux semaines, après l’éboulement du rocher dans la nuit du 19 janvier. Je suis revenue, ce jour (ndlr : hier), car j’ai pensé que le danger est écarté, vu qu’il ne pleuvait pas. Et voilà que le drame est survenu », raconte-t-elle. Cette femme quitte, avec beaucoup de chagrin, sa maison. « C’est dur d’abandonner sa maison », ajoute-t-elle, tout en insinuant qu’elle envisage d’y revenir plus tard.

Plusieurs familles habitant près du lieu du drame à Ambaninampamarinana où quatre personnes ont péri, hier matin, ont déjà plié bagage. « Des éléments des forces de l’ordre nous ont demandé de quitter les lieux. Nous avons, jusqu’à 17 heures, pour transporter nos bagages, ce jour (ndlr : hier). Sauf que nous n’avons encore nulle part où aller », raconte Sedra Rahobinirina, un autre habitant du fokontany.

La Préfecture de police d’Antananarivo a ordonné l’évacuation de toutes les personnes habitant 100 mètres autour du danger. « Il n’y a pas de négociations, les forces de l’ordre vont intervenir. Des rochers risquent encore de tomber et de s’écrouler sur une distance plus étendue », indique le général Angelo Ravelonarivo, préfet de police d’Antananarivo.

Mesures d’urgence

L’État a interdit, formellement, de résider la zone en bas des grands rochers sur le versant Ouest de la colline de Manjaka­maidana. Vingt quatre fissures seraient identifiées sur ces grands rochers. « L’éva­cuation des lieux s’avère urgente. Le drame peut survenir à tout moment, qu’il pleuve ou qu’il soit sec», indique John Razafiman­dimby, directeur du Centre d’études, de Réflexion, de Veille et d’Orientation auprès du Bureau national de Gestion des risques et catastrophes (BNGRC). Le BNGRC souligne que eux mille trois toits sont compris dans les zones rouges au glissement de terrain et à l’éboulement de rochers sur les collines de Manjaka­miadana, d’Andre­fan’Am­bo­hi­janahary, et d’Ambo­hidempona, selon les études menées en 2015 et cette année.

Le Chef d’Etat, Andry Rajoelina, a donné instructions pour que les mesures d’urgence soient prises afin d’éviter de nouvelles pertes en vie humaine, hier, lors d’un conseil des ministres restreint au Palais de l’État à Ambohitsirohitra. Les sinistrés, dont ceux qui ont des maisons détruites et les personnes exposées au danger imminent, seront relogés temporairement au Village Voira à Andohatapenaka et aux logements sociaux de l’Agence nationale du logement et de l’habitat (Analogh) à Iharinarivo Ambohidratrimo. L’État va prendre leur déménagement en charge.

Par ailleurs, un plan de recasement des personnes exposées à cette catastrophe naturelle a été initié par le Chef d’État. « L’État mettra à leur disposition des terrains domaniaux et les aidera pour la viabilisation ». Jusqu’à hier, des habitants de ce fokontany hésitent encore à quitter les lieux. « On ne part pas de chez nous tant que nos biens ne soient pas en sécurité, quitte à nous faire perdre nos vies. Et l’État doit nous indemniser. Ou bien qu’il nous donne un terrain et une maison. J’ai obtenu un permis de construire pour bâtir ma maison», interpelle Fanomezana, un père de famille à Ambaninam­pamarinana.