Tourisme – Trente cinq bateaux de croisière dans la région

Trente-cinq. C’est le nombre d’escales de bateaux de croisière attendus en 2019 au Christian Decotter Terminal et au quai SSR. Outre les navires habituels, de nouveaux accosteront Maurice cette année.

Àl’instar d’Agean Odyssey, de la compagnie Voyage to Antiquity. Le navire, qui voguera en mer pendant cent vingt cinq jours, accostera à Port-Louis le24 février, avant de repartir le lendemain à 20 heures. Agean Odyssey, qui peut transporter plus de quatre cent passagers, mettra ensuite le cap sur l’Afrique du Sud et la côte Ouest pour arriver à Málaga en avril.

En outre, le Crystal Serenity, qui a débuté sa route à Los Angeles le 13 janvier, touchera terre le 28 février. Il devrait repartir le même jour dans la soirée. Avant de se diriger vers La Réunion, Madagascar et l’Afrique du Sud.

Autre paquebot à faire escale à Maurice : le CMV Astor, de la compagnie britannique Cruise & Maritime Voyages. Le navire va quitter Freemantle, en Australie, le 10 mars. Et jettera l’ancre à Maurice le 19 mars. Le CMV Astor fera alors une étape africaine pour rallier London Tilbury, en Angleterre, le 22 avril. Il revient le 13 mars 2020 pour une autre escale.

Escale à Maurice

Des bateaux de croisière sortant de l’Australie, en partance pour les États-Unis, s’arrêteront aussi aux Salines. Comme ce sera le cas pour le Pacific Princess, qui arrive à Maurice le 25 mars à sept heures. Avant de partir le même jour, à 22 heures, pour Cape Town, en Afrique du Sud, et le Brésil. Le navire arrivera en Floride le 27 avril. Il est prévu qu’il fasse de nouveau escale à Maurice le 26 mars 2020.

Un autre opérateur qui fera la route Australie– États-Unis et qui s’arrêtera à Maurice est le Viking Sun. Le navire est attendu dans l’île le 6 avril.

Pour clore l’année 2019, la compagnie Noble Caledonian propose une croisière en décembre, de Dar-Es-Salaam à Port-Louis. Les passagers devront prendre l’avion à Londres pour la Tanzanie, avant de monter à bord du MS Sereni­ssima. Ils feront la côte Est de l’Afrique et les îles de l’océan Indien du 21 décembre au 5 janvier 2020. Ils pourront passer quelques jours à Maurice ou prendre l’avion le même jour pour Londres.

Par ailleurs, 2020 connaîtra trente huit escales de bateaux de croisière. La flotte Phoenix Risen revient avec un nouveau navire : Artania. Celui-ci devrait arriver à Maurice le 30 janvier 2020 de Cape Town, en Afrique du Sud. Une nouvelle escale est prévue le 5 février 2021. Trois jours après, soit le 8 février, le CMV Marco Polo devrait accoster à 8 heures jusqu’à 21 heures.

Le 19 avril 2020, est attendu l’Oceania Insigna. De plus, la compagnie de croisière Ponant propose une expédition dans l’océan Indien durant 14 jours sur le Lyrial. Il y aura des arrêts aux Seychelles, à Maurice, en passant par Madagascar et La Réunion. Le navire sera à quai le 22 avril, de 8 heures à 18 heures.

© lexpress.mu