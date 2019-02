Rapts à Tsaratanàna – Deux kidnappeurs arrêtés

La gendarmerie de Vangaindrano a interpellé deux hommes vendredi dernier. Ces suspects auraient participé à l’enlèvement

d’un infirmier à Manakana, dans le district de Tsaratanàna peu avant le crash de l’hélicoptère de l’Armée. Fort de renseignements transmis par la compagnie d’Ambatondrazaka, on a pu mettre un terme aux agissements de ces présumés malfaiteurs dangereux. Hier, ils ont été transférés et placés en garde-à-vue à Farafangana pour être enquêtés.

La chasse aux ravisseurs faisant usage d’hélicoptère se poursuit actuellement dans le Betsiboka, notamment dans les circonscriptions de Tsarata­nàna et d’Andria­mena. Le jour même du coup de filet, huit bandits puissamment armés ont pris d’assaut un commerçant, à Antanimbaribe Ambalabako, commune rurale d’Andria­mena. Après avoir dérobé chez lui, ils l’ont ravi. Sitôt avisés des faits, des hommes de la brigade locale se sont engagés dans la poursuite et ceux des forces d’intervention de la gendarmerie (FIGN) se sont chargés du bouclage des issues.

L’intervention des forces de l’ordre s’est avérée réussie puisque, les kidnappeurs ont immédiatement relâché leur proie. Ils n’ont pas eu le temps de demander de rançon à sa famille. Ils se sont pourtant évanouis dans la nature. La lutte contre le phénomène kidnapping reste un défi pour la gendarmerie locale.