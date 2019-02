Entreprise Le Relais – Du travail pour les non qualifiés

La réinsertion par l’activité économique des personnes vulnérables n’est pas un vain mot pour l’entreprise Le Relais. Un modèle à perpétuer.

Une vie normale. Les personnes vulnérables et au chômage, triées par l’entreprise sociale et solidaire Le Relais de Fianarantsoa retrouvent une vie convenable. Nom­breuses sont, en effet, en extrême difficulté, rien que dans la capitale de la région Haute Matsiatra, mais près de cinq cents personnes retrouvent le goût de vivre en s’insérant dans la vie en société avec l’approche sociale et solidaire de Le Relais. « 80% des employés viennent de la rue, si je peux le définir ainsi. 20% sont des recrutés pour des métiers spécifiques tels que les ingénieurs, comptables ou responsables de la communication. On leur apprend les détails de la vie en société à commencer par l’inculcation des valeurs telles les bonnes manières, le respect de soi et d’autrui tout en faisant ressortir leur réelle motivation à travailler pour une entreprise. Nous restons quand même une entreprise et non une ONG ou association d’œuvre de bienfaisance et le volet formation est très indispensable », fait savoir Luc Ronssin, premier responsable de Le Relais.

L’identification des personnes à réinsérer peut se dérouler lors des distributions de repas gratuits que l’entreprise effectue fréquemment, ou par des partenariats avec la prison ou l’orphelinat. Le processus de « Turn over » passe par l’insertion proprement dite, la formation pour une qualification et à la fin, l’envol.

Objectifs

Comme dans toute entreprise, il y a ainsi des objectifs à atteindre tels la production au mois. Le centre de tri Taratra, branche spécialisée dans la friperie importe, par mois 450t de vêtements seconde main de la France, et emploie 100 personnes. C’est le plus grand distributeur de friperie dans toute l’île avec une centaine de catégories basées sur un système de tri bien organisé et des critères de qualité respectés. « L’objectif, plus tard, serait de recycler des vêtements usés pour d’autres utilités comme ce que l’on fait déjà en France avec 200 000t de vêtements recyclés par an », explique Luc Ronssin. Une branche spéciale couture fait travailler une quinzaine de jeunes femmes dont les œuvres dépassent les frontières. Le commerce équitable s’illustre de par le travail d’une centaine de personnes dans la filière riz dans la commune d’Isorana, située à 35 km de Fianarantsoa.

Le recyclage des déchets permet de transformer des matières organiques en compost. Chantal Raveroniaina a suivi quelques cours de mécanique auto, et devient aujourd’hui le pilier de la partie électrique des voitures Karenjy, produites par Le Relais. « L’important est de dynamiser les activités économiques de cette région en se basant sur la motivation et la capacité des hommes et des femmes locaux à aller de l’avant. Il n’y a vraiment pas de raison pour ne pas s’en sortir dans les dédales de la pauvreté », livre Luc Ronssin, qui devra quitter Madagascar dans un proche avenir pour laisser le tout aux mains de l’équipe malgache.