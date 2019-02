Badminton – Championnats de Madagascar – Haja et Keman s’imposent en série A

La fédération malgache de badminton a bouclé la saison 2018 par les championnats en double ce week-end au gymnase d’Ankorondrano. Cinq titres ont été en jeu.

Bouquet final. Après les championnats nationaux des jeunes en novembre et ceux des seniors en décembre, la fédération malgache de badminton a bouclé la saison 2018 par les sommets nationaux en double ce week-end au gymnase couvert d’Ankoron­drano. Cinq finales ont eu lieu hier après-midi. En double hommes série A, le multiple champion national en simple, Haja Marc Vonjinirina Alberto en compagnie de Keman Julio Randriamalala du club Baobad ont battu par deux sets à un (10/21 21/13 21/19) au duel final le duo, Ludovic Monja Riana et Tokinirina Fifaliana José Rakotojaona, stars montantes de Saint Joseph. Le jeune badiste du Baobad, Keman Julio Randriamalala en compagnie d’Asminah Epiphanie Razafiarimalala a surclassé l’équipe de Haja Vonjinirina Marc Alberto et Tony Lucia Raparison de Baobad par 2-1 (17/21 21/18 21/14) en finale du double mixte série A, Haja et Lucia ont encore dominé la situation au premier set, mais ont ensuite cédé lors des deux suivants.

« Nous avons identifié la faille de nos adversaires. Du coup, nous les avons exploités en deuxième et troisième sets » a expliqué Keman de leur victoire. Parmi les meilleurs jeunes actuels, Keman et Asminah sont parmi les bénéficiaires du stage en Chine l’an passé. Du côté du double dames série A, Baliaka Masoandro Voahanginirina et Stephania Razafima­monjiarison du VTTK Ivato ont défait Sahondra Ramanandraisoa et Voahangy Rasolomanana du Baobad par 2/0 (21/12 21/17).

Qualificatif aux JO

La finale du double hommes série B était une affaire entre badistes de Baobad. Le titre est revenu au duo Alfasiel Evenon-Sitraka Jean Baptiste Randrianantenaina aux dépends d’Eddinoh Ratovoarimanana et Rinamalala Ulrich, score final 2 sets à 1 (13/21 21/15 21/19). Et en finale du double mixte série B, Alfasiel Evenon et Sahondra Ramanandraisoa de Baobad se sont imposés sèchement face à Micka Ramananihoavy et Tiavina Rabehaja de VTTK Ivato par 2 à 0 (21/13 21/14). Après ce dernier sommet national de la saison 2018, la fédération se focalisera à la préparation des éventuelles échéances internationales. « Nous allons procéder à la préparation des athlètes en vue d’abord des championnats d’Afrique, une compétition qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 » a confié le président de la fédération, Jean Aimé Ravalison alias « Mota ». Le sommet continental par équipes s’étalera du 21 au 25 avril au Nigeria et le championnat individuel du 26 au 28 avril. Madagascar compte aligner deux joueurs et deux joueuses. Les autres grands rendez-vous importants de la saison pour la fédération sont les Jeux des Iles de l’océan Indien à Maurice à la fin juillet et les Jeux africains en aout au Maroc. Ce sommet national a vu la participation de soixante-quatre badistes et quarante-huit équipes. Le premier président de la fédération de badminton, vers le début des années 80, a honoré de sa présence aux finales des championnats en double d’hier après-midi.