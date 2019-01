Natation Meeting de l’océan Indien – Jonathan brille avec deux ors et un argent

Cosfa a aligné quatre nageurs au Meeting de l’océan Indien à la Réunion. Le numéro un national, Jonathan Raharvel a remporté trois médailles.

Prévisible. Le numéro un national de la Grande Ile, Jonathan Harivony Raharvel a bien défendu les couleurs nationales et a brillé à la 30e édition du Meeting International de l’océan Indien de natation. La compétition s’est déroulée à la piscine olympique de la ville de Saint-Denis la Réunion du 21 au 23 décembre. Le Club omnisports des Forces Armées y a aligné quatre nageurs dont deux garçons et deux filles. Deux d’entre eux, en l’occurrence Jonathan Harivony Raharvel et Mendrika Teddy Ratovo­a­risoa ont déjà représenté le club lors de la précédente version. Le jeune militaire, Jonathan, âgé seulement de seize ans, ne cesse d’ajouter des titres à son palmarès. Au Meeting de la Réunion, il a raflé trois médailles, dont deux d’or et une d’argent. Il s’est installé sur la plus haute marche du podium en 50m brasse. Il a bouclé la distance en 30’’33 et a actualisé le record national, son propre ancien meilleur temps. Meilleur brassiste du pays, Jonathan a également battu le record de Madagascar en 100m brasse avec un nouveau temps de 1.07.87 contre 1.10.43. En 200m brasse, le militaire a raté de peu la première place et s’est contenté de la médaille d’argent après avoir parcouru la distance en 2.30.89.

Satisfaisant

Les trois autres nageurs du Cosfa ont fini tous loin du podium. Mendrika Teddy Ratovoarisoa a disputé la finale de l’épreuve de 400m nage libre et a terminé septième. Les frères Andriam­balo ont tous les deux quitté la compétition dès les séries. En phase éliminatoire, Herilalaina Andriambalo a fini onzième en 200m brasse.

Disputant deux courses, Heridina Andriambalo n’a fait mieux que la treizième place en 200m brasse et quinzième en 100m brasse. La version 2019 du Meeting de l’océan Indien organisé par le comité régional de la Réunion a réuni les meilleurs nageurs des îles voisines entre autres ceux de la Réunion, des Seychelles, de Maurice, de Madagascar et aussi de France.

« Nous sommes satisfaits de ces résultats surtout ceux de Jonathan », se réjouit à leur retour le chef section natation du Cosfa, le capitaine Tiana Madason. En ce début d’année, le club est depuis la dernière semaine de décembre en phase de préparation, en vue du deuxième test de classement prevu le 19 janvier. « Ils sont en tout vingt-cinq qui suivent un entrainement intensif à Betongolo en vue de ce test de classement », a confié le premier responsable technique de la discipline au sein du Cosfa.