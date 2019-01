La Réunion – Un trafiquant ramène de la cocaïne de Madagascar

Rentré le 23 décembre dernier, Florian Rault a reconnu avoir ramené de Madagascar 180 grammes de cocaïne et d’héroïne. Il comptait les revendre à 100 euros le gramme.

La justice ne badine pas avec les trafiquants de drogue dure. Florian Rault, 45 ans, a pu le vérifier avant-hier après-midi. Poursuivi pour importation, usage, détention, cession, transport et acquisition de produits stupéfiants, il a été condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis et mise à l’épreuve avec, en sus, la révocation des quatre mois de prison avec sursis déjà au dessus de sa tête.

L’affaire remonte au 23 décembre. L’artisan, spécialisé dans l’entretien de climatisations, rentre par avion de Madagascar. La douane est en alerte. Les policiers ont un tuyau qui le dénonce comme trafiquant de drogue. Florian Rault est contrôlé à son arrivée à Gillot. Mais ni la palpation, ni la fouille de ses bagages, ni le chien renifleur ne confirment l’info. Il passe donc le portique sans encombre.

Mais les policiers, eux, ne lâchent pas l’affaire. Car le voyageur a un long passé judiciaire qui témoigne de son appétence pour les produits stupéfiants.

Ingérée

Un discret dispositif de surveillance de la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale va bientôt confirmer que le tuyau n’est pas percé. Le 28 décembre, le suspect est appréhendé devant chez lui au Bernica à Saint-Paul. Il est porteur de « pochons » et « d’olives » bourrés de poudre pour un total de 151,81 grammes. Moitié cocaïne, moitié héroïne (du Brown Sugar pur à 30% après analyse).

Manque de chance pour Florian Rault, un de ses clients est en faction dans une Mercedes, près du portail de sa résidence. Et les policiers l’ont repéré. Interrogé, celui-ci révèle qu’il a déjà acheté 3 grammes sur la livraison de décembre mais aussi qu’il en a pris pour 2 400 euros depuis septembre. Et puis il y a cette feuille de comptes où figurent des sommes allant jusqu’à plus de 5 000 euros avec en face des diminutifs comme « Manu », « Seb », « Coco » ou encore Bruno. A en croire le prévenu, il s’agirait d’un simple « prévisionnel » de ce que le dernier voyage aurait dû lui rapporter mêlé à de soit-disant dettes de poker dont l’artisan est également friand.

Florian Rault reconnaît avoir ramené pour environ 180 grammes de cocaïne et d’héroïne de la Grande Ile, le 23 décembre. Passée inaperçue au moment du contrôle, la drogue avait été ingérée pour se nicher in «corpore». Une technique que seule une radiographie permet de révéler. Le trafiquant-passeur admet avoir investi 6 000 euros de marchandises lors de ce voyage. Une somme compatible avec la quantité retrouvée sur lui ajoutée à la trentaine de grammes qu’il avoue avoir écoulée avant son arrestation, sachant que le gramme tourne autour de 30 euros à Mada. Ce qui fait une belle marge quand on sait qu’il s’échange entre 100 et 130 euros à La Réunion, suivant que l’on parle cocaïne ou héroïne.

© JIR