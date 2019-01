Antanetibe Mahitsy – Une septuagénaire assassinée et brulée à domicile

Assassinée, une femme de soixante-seize ans a été retrouvée calcinée dans son foyer avant-hier. Elle était injoignable pendant et après le Réveillon.

Horreur à Antanetibe Mananjara, dans la commune rurale de Mahitsy. Avant-hier, une femme de soixante-seize ans a été retrouvée morte dans sa résidence secondaire. La dépouille mortelle de la défunte est calcinée. Son ou ses bourreaux l’ont apparemment assassinée puis brulée dans sa propre maison, à la lumière des

informations recueillies sur les lieux.

De source auprès du quartier général de la circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale à Antananarivo, l’incendie a été contrôlé de telle sorte à limiter les dégâts et ne pas mettre la puce à l’oreille des riverains. D’ailleurs les personnes des environs n’y ont vu que du feu. C’est l’un des enfants de la septuagénaire, résidant en Chine, qui a manifesté ses inquiétudes à ses proches restés à Madagascar, lorsque sa mère n’a pas donné signe de vie pendant les fêtes du nouvel an.

Désemparé, l’époux de la victime s’est précipité a Antanetibe Mananjara pour voir de près, la situation, mais c’est le corps calciné de sa femme qui l’y a attendu. Le père de famille, emporté par la panique s’en était remis à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale a Mahitsy, laquelle a dépêché des éléments pour faire le constat et ouvrir dans la foulée une enquête. Les informations sur les auteurs de ce crime odieux sont jusqu’à maintenant insuffisantes.

Le mystère est de surcroit entier en ce qui concerne le mobile.

Mystère

La septuagénaire était seule dans le foyer théâtre du crime au moment des faits. Sa résidence est par ailleurs localisée à 6 kilomètres du chef lieu de commune de Mahitsy. Lors du constat, les limiers ont relevé le maximum d’indices ainsi que les moindres traces de violence ou d’effraction pour tenter de lever un pan de voile autour du flou qui plane autour du mobile et remonter des pistes susceptibles de leur permettre de remonter de à toute personne mouillée dans ce meurtre.

La vieille femme a été aperçue pour la dernière fois à la messe dominicale ayant clôturé l’année 2018, qui s’est déroulée a l’Église Catholique Apostolique Romaine (ECAR) d’Antanetibe-Nord. Le lundi 31 decembre, son enfant en Chine a maintes fois essayé de la contacter mais sans réponse. C’est alors qu’elle a demandé à sa famille à Madagascar de s’y rendre. Une scène de désolation attendait le mari lorsqu’il s’y était rendu avant-hier. La gendarmerie travaille d’arrache-pied sur les investigations.