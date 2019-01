Ambatondrazaka – Grosse ambiance de la Saint-sylvestre

Satisfaits des nouveautés. C’est le moins qu’on puisse dire pour ce qui est des ambiances vécues au Stand Central et à l’Espace Royal-Club, où les fêtards et les organisateurs composés de DJ et d’artistes, ont passé intensément la nuit de la Saint-Sylvestre pour dire bonjour à 2019.

« Je n’avais pas pensé que tout le monde pouvait oublier tout d’un coup les différends du quotidien tout simplement en dansant ensemble. C’était cool ! Les DJ y étaient très professionnels. Ils ont su comment animer tout le public », s’est exprimé une quinquagénaire« J’ai failli rater une grande fête de fin d’année qui était cette fois organisée par des DJ. Je n’avais pas cru que ce Stand Central aurait pu être une salle merveilleuse pour la circonstance. C’était splendide », s’est exalté un jeune homme de vingt neuf ans

Ambiance retro

Du côté du Royal-Club, l’ambiance dictée par la tendance un peu basée sur le retro a satisfait en grande partie le public.

« Les artistes ont bien réussi à cerner les désirs de chacun. Sur le plan sécuritaire, aucun incident n’est à signaler. C’était une fête bien organisée et qui a répondu à la demande des fêtards, quoi ! », a mis en exergue un couple en sortant de la salle pour prendre un peu l’air dehors.

En fait, la ville d’Am­batondrazaka ou plutôt les passionnés de fête ont pu bénéficier des nouvelles tactiques adoptées par les organisateurs, les groupes d’artistes et les DJ. Ces derniers ont dit qu’ils continueraient dans ce sens pour connaître les nouveautés.