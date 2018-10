Meurte à Isorana – Isandra – Douze traces de couteau relevées

Atroce. Un crime qui dépasse l’entendement, a eu lieu lundi vers 8h15, à Andohatany-Ankofa, dans le fokontany de Tanantsoa, commune d’Isorana et district d’Isandra. Selon les précisions de la gendarmerie rapportant son constat, le corps découvert présentait douze traces de coups de couteau. Il s’agit de celui d’une jeune fille de 18 ans habitant à Ankofa. Elle avait disparu et n’avait pas donné signe de vie depuis jeudi 27 septembre, d’après les informations filtrées au sein de sa famille.

Cela n’avait pourtant pas été déclaré à la gendarmerie et personne du village non plus ne l’avait su. Un passant l’a finalement retrouvée gisant au bord d’une rue et a immédiatement prévenu les forces de l’ordre. Suivant les constatations effectuées, aucune trace de sang n’a été relevée sur le sol, autour de la dépouille. « Il semble qu’elle ait été assassinée à un autre endroit et déposée là, à huit cent mètres de son domicile », confie un enquêteur.

La victime, qui faisait partie de la communauté villageoise, était une collégienne, selon les témoignages. Pour l’heure, des indices recueillis à l’issue d’une

collecte de renseignements vont permettre aux gendarmes d’avoir davantage de détails sur les causes de sa disparition.

Le mobile du crime reste jusqu’ici flou. Les voisins n’en ont absolument aucune idée, apprenait-on hier, de sources auprès du fokontany de Tanantsoa.

Audition des proches

Selon les dernières informations hospitalières, la victime n’a pas subi une agression sexuelle, cas qui se produit souvent dans de telles circonstances.

« L’audition de quelques membres de sa famille devrait commencer, même s’ils sont encore occupés par les obsèques », indique un officier subalterne de la gendarmerie saisi de l’enquête. Son équipe et lui ont recueilli un maigre signalement des présumés auteurs du meurtre abominable. Les recherches ont été intensifiées pour ne pas laisser les criminels impunis.

Hier, la consternation régnait encore parmi les habitants. « Notre commune n’a jamais connu un acte aussi barbare. Celui-ci a semé la terreur et la désolation », regrette un notable du village, joint par téléphone.