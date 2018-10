Météorologie – Un à trois cyclones prévus

Le passage éventuel de trois cyclones est prévu. Ces derniers peuvent atteindre une certaine intensité à cause du changement climatique.

Trois cyclones sont prévus frapper la Grande Ile durant la saison cyclonique 2018-2019, a-t-on rapporté lors du forum national sur les perspectives climatiques pour la saison chaude et humide, hier, au Carlton à Anosy. Moins inquiétant, vu le nombre mais l’intensité de ces cyclones est également à craindre. « Le nombre des cyclones qui sont prévus traverser le pays est normal, mais il faut quand même se préparer. En effet, à cause du changement climatique, les cyclones deviennent plus intenses », explique Marie Louise Rakoton­drafara, directeur général du service de la météorologie.

L’évolution actuelle des conditions atmosphériques et océaniques laisse prévoir une saison cyclonique active et proche de la moyenne climatologique cette année, avec ces trois cyclones. Elle poursuit, qu’à part l’intensité des cyclones, la température augmentera davantage à cause de ce changement climatique. « La température ne cesse de monter. La preuve est qu’en mars de cette année, la température a atteint 40°5 C à Morondava. On ne peut pas encore définir la hausse pour cette année, mais apparemment, la température a tendance à changer dans chaque région, durant l’été », ajoute-t-elle.

Précipitations abondantes

La région Atsinanana reçoit en général des précipitations abondantes, en cette saison. Au début du mois d’octobre jusqu’en novembre, les précipitations seront supérieures aux valeurs normales dans la partie Nord de l’Ile. Au cœur de l’été, des précipitations abondantes se manifesteront dans les régions Atsimo Andrefana, Ihorombe, Haute Matsiatra ainsi que les versants occidentaux d’Androy et d’Anosy et l’extrême Sud-Ouest. Tandis qu’elles seront déficitaires au Nord en cette période, et légèrement inférieures pour la moitié Sud de Sava jusqu’au versant oriental d’Androy, Alaotra Mangoro, dans le Sud du Menabe, Sofia et Anala­manga. Durant les mois de mars et avril, des précipitations abondantes se produiront dans la majeure partie du Menabe et de l’extrême Nord de la région Atsimo-Andrefana. Elles seront légèrement inférieures dans les régions Analanjirofo, Atsinanana, la partie Sud de Sava et le versant oriental d’Alaotra Mangoro.