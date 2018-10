Institut Français de Madagascar – L’Afrique dans un jazz contemporain

Un voyage musical teinté de créativité s’illustre comme une expérience auditive des plus mélodieuses. C’est ce à quoi Ablaye Cissoko convie les mélomanes de la capitale.

Tel un ovni dans le milieu du jazz moderne, il s’affirme par sa personnalité et par son identité culturelle. Un musicien dont la créativité s’épanouit au fur et à mesure de ses rencontres artistiques, Ablaye Cissoko promet d’éblouir par la poésie de sa musique. Il est l’un des invités de marque de la 29e édition du festival international Madajazzcar dans la capitale. Il se découvrira ce 5 octobre à 19 heures, sur la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely. Avec son quartet, Ablaye Cissoko retranscrira son attachement à ses racines, en conjuguant douceur et folklore.

Fort d’un parcours musical exceptionnel à travers lequel il s’est plu à concilier son respect des traditions avec sa passion pour le jazz, il envoûte et surprend les mélomanes par les mélodies de sa « kora », cet instrument de musique à cordes typique de l’Afrique de l’Ouest. Ainsi il s’illustre par le biais d’un travail esthétique qui crée le lien entre les traditions du peuple mandingue et la création contemporaine. De là, il imprègne avec brio la culture africaine dans un jazz contemporain à son image.

« African jazz roots »

Rentrant dans le cadre d’une tournée internationale qu’il entreprend actuellement, ce passage d’Ablaye Cissoko dans la Grande île sera aussi l’occasion pour lui de partager une vision abstraite et fédératrice du jazz. Il offrira alors une exploration des différentes facettes de la musique sénégalaise, traditionnelle ou revisitée, de même qu’une aventure musicale sublimée d’une expressivité, d’une virtuosité et d’une maitrise vocale qui le caractérisent et qui l’ont fait connaître sur la scène internationale.

En outre, Ablaye Cissoko a toujours accordé une grande place aux échanges artistiques. Ainsi, Madajazzcar sera aussi l’occasion pour lui de faire de belles découvertes, à la fois artistiques et culturelles, à l’instar de ses échanges avec le trompettiste allemand Volker Goetze, le Marocain Majid Bekkas et le saxophoniste français François Jeanneau avec qui il sort en 2012 « African jazz roots ».