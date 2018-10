Football – éliminatoire can – Madagascar-Guinée à Vontovorona

La Fédération a opté pour le complexe sportif de Vontovorona, pour accueillir le match du 16 octobre, opposant Madagascar à la Guinée Equatoriale.

L’informa­tion est tombée hier après-midi. Le match retour entre Madagascar et la Guinée Equatoriale du mardi 16 octobre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, se jouera au complexe sportif de Vontovorona.

Le choix du stade de la CNaPS Sport découle de plusieurs raisons, d’après une source auprès de la Fédération Malgache de Football : « D’un côté, il y a la proximité par rapport au stade Rabemananjara de Mahajanga. Et aussi et surtout, le complexe de Vontovorona dispose d’un meilleur niveau de sécurité. »

La Confédération Afri­caine de Football a suspendu le stade de Mahamasina pour trois mois (et/ou trois matches), une sanction infligée suite à la bousculade meurtrière qui s’est produite avant la rencontre Madagascar-Sénégal du dimanche 9 septembre, dont le bilan était de trente-sept blessés et un mort. De ce fait, il fallait trouver un autre terrain pour l’affiche du mardi 16.

Seuls deux enceintes étaient éligibles, celle Vontovonrona, qui a déjà abrité plusieurs matches de Ligue des Champions de la CAF, et celle de Mahajanga, qui a également déjà accueilli plusieurs rencontres internationales auparavant.

Double confrontation décisive

Le samedi 13 octobre, les Barea se déplaceront en Guinée Equatoriale, dans le cadre de la troisième journée des qualifications de la CAN2019. Quatre jours après, la sélection malgache recevra le même adversaire, à Vontovorona donc, pour la quatrième journée.

Les deux affiches ne seront séparées que de quatre jours. Il y a deux semaines, le capitaine Faneva Ima, avait réclamé un avion spécial, afin de revenir au pays dans les plus brefs délais après le premier match.

« On fait le maximum pour trouver une solution. Pour l’avion spécial, on attend encore. Pour l’instant, on essaie d’établir le meilleur itinéraire pour revenir à Madagascar le plus vite possible », annonce-t-on auprès de la FMF.

Après deux journées dans ces éliminatoires de la CAN, le Sénégal et Madagascar se partagent la tête du groupe A, avec chacun quatre points. La Guinée Equatoriale occupe le troisième rang avec trois unités, tandis que le Soudan n’a pas encore ouvert son compteur.

Vu cette situation, la double confrontation face aux Guinéens sera décisive pour les Barea, dans leur quête d’une première qualification historique pour le sommet continental.