Campagne électorale – Contrôle de formalité des dépenses

Les candidats sont tenus de présenter un rapport financier à la fin de la campagne électorale. La Commission de contrôle du financement de la vie politique a partagé, hier, les règles à suivre.

Rendre compte. Les trésoriers de campagne pour chaque candidat doivent veiller au grain.

La Commission de contrôle du financement de la vie politique (CCFVP) exige la traçabilité des recettes et des dépenses engagées depuis le 7 février. Lors d’une séance d’information et de partage relative au financement des campagnes électorales, hier au Carlton, les rôles et attributions des trésoriers de campagne ont été présentés.

« Il s’agit de rénover la pratique politique, en rehaussant le standard en matière d’organisation des élections, et de financement de la vie publique et politique », a expliqué Christian Ntsay, Premier ministre lors de la cérémonie d’ouverture.

Conformément à la dis­position de l’alinéa 2 de l’article 87 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, la CCFVP a comme attribution de « s’assurer de l’accomplissement par le trésorier de compte de campagne de sa mission, du respect de la condition du compte unique et de contrôler la légalité des recettes perçues et le caractère électoral des dépenses effectuées». Dans ce sens, , les trésoriers de campagne doivent fournir les pièces justificatives des recettes et les dépenses effectuées par les candidats depuis le 7 février ,d’autant que la loi en vigueur exige le compte de campagne et les états financiers retraçant les recettes perçues et les dépenses engagées ou effectuées pendant la période de six mois précédant le premier jour du mois du scrutin de l’élection, et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne.

De bonne foi

D’une manière générale, la CCFVP n’intervient que pendant une période limitée et contrôle l’utilisation des fonds de campagne. En amont, elle s’appuie sur les banques pour toute tran­saction supérieure à dix millions d’ariary.

En aval, elle compte sur le Service des renseignements financiers (SAMIFIN) et les Pôles anticorruption en cas d’anomalie constatée. « La commission constate simplement ce qui a été transcrit dans les recettes c’est-à-dire la licéité de la recette, et le caractère à fin électorale des dépenses engagées sur la durée », explique Rado Milijaona, président de la Chambre à la Cour des comptes et président de la commission.

Ainsi, les opérations en dehors du compte unique sont difficilement contrôlables d’autant que les procédures bancaires sont com­ple­xes à partir d’une transaction supérieure à 10 millions d’ariary. « Les candidats ont signé une déclaration de probité dans le dossier de candidature. Il est attendu qu’ils agissent dans ce sens », poursuit le magistrat financier.

À quelques jours du début de la campagne électorale, la CCFVP tient ainsi à informer les trésoriers sur les procédures à suivre sur la gestion des campagnes. Il leur est demandé de justifier les recettes et les dépenses depuis le 7 février.

Il est ainsi permis de se se poser des questions sur l’authenticité des pièces fournies d’autant que huit candidats n’ont pas encore nommé leur trésorier. «Il appartient au trésorier de réunir toutes les pièces justificatives dans un compte unique. Il est civilement responsable devant la loi », note le président de la commission.

Dans la proposition de la commission consultative sur l’amélioration des ca­dres juridiques en juin 2017, cette structure a été initialement conçue pour favoriser l’égalité des chances des candidats. Cela, en complémentarité avec le plafonnement des fonds de propagande et l’interdiction des financements étrangers.

Toutefois, le gouvernement de l’époque a éliminé le plafonnement et les députés du changement ont réclamé le retrait de l’interdiction des financements étrangers. Ainsi, la structure est devenue orpheline et a perdu une grande partie de sa pertinence. Néanmoins, cette démarche permettra d’avoir une idée sur les dépenses électorales des 36 candidats à la fin du processus.