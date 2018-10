Antananarivo – Les ordures bloquent la circulation

L’entassement des ordures engendre un problème de circulation dans quelques quartiers de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Elles débordent des bacs et s’éparpillent sur les chaussées. C’est notamment le cas à Andraisoro et à Ambatolampy Antehiroka. Dans ces deux quartiers, une seule voie reste accessible aux véhicules, près des bacs à ordures. Le problème crée des embouteillages aux heures de pointe. Cela fait deux mois que la moitié de la chaussée est occupée par les ordures dans ces quartiers, selon les habitants. « Des camions viennent faire le ramassage, mais ils ne suivent pas le rythme. C’est effrayant, surtout en ce moment où la peste fait à nouveau parler d’elle », souligne Hanitriniala, habitant ce fokontany du sixième arrondissement.

L’opération « Coup de poing », mise en œuvre dans le but de réduire l’entassement des ordures dans la capitale, à la fin du mois de septembre, n’a pas résolu le problème. Dans plusieurs endroits, comme ceux cités précédemment, mais aussi, à Soavimasoandro, à Tsara­honenana, les ordures s’accumulent, après l’opération. L’an dernier, pourtant, des habitants de ces quartiers ont déjà été victimes de la peste bubonique. Le Service autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo (Samva) qui devrait assurer le relais, est toujours bloqué par l’insuffisance de camions utilisés pour le ramassage et le transport des ordures vers le site de décharges.