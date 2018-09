Examen du Bepc – Plus de 300 000 candidats

Jour J. Les candidats inscrits à l’examen du BEPC n’ont pas à s’en faire. Tout est prêt pour la tenue des épreuves, qui débutent ce jour et se terminent jeudi. Les sujets d’examen sont arrivés à bon port, depuis une semaine. La grande majorité du personnel de l’éducation, désignée pour assurer la surveillance, le secrétariat, la coordination et la correction de l’examen ont été présents aux réunions préliminaires, ce qui prouve qu’ils acceptent d’y participer. La fin de la grève des enseignants et leur détermination à participer au bon déroulement de l’examen, annoncées par leurs meneurs, devraient, en outre, rassurer les candidats. Le ministère de l’Education nationale, par ailleurs, garantit la sécurisation au niveau des centres d’examen, grâce à l’appui des éléments de forces de l’ordre.

L’épreuve de Malagasy ouvre le bal, ce matin, suivi par les Sciences de la vie et de la terre, l’après-midi. Demain matin, les candidats traiteront les sujets de Mathématiques, et de Français, l’après-midi. Mercredi, l’Histoire-Géographie et la Physique-Chimie seront au menu. L’examen s’achèvera, jeudi, avec la langue vivante.