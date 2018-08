XVIIIe Marathon International de Tanà – Le parcours modifié

Les organisateurs ont lancé officiellement le Marathon International de Tanà hier au stade d’Alarobia. La fédération malgache d’athlétisme proposera un nouveau parcours.

Innovation. La XVIIIe édition du Marathon international de Tanà a été présentée officiellement hier au stade d’Alarobia, par l’équipe du World Trade Center. La fédération malgache d’athlétisme assure l’organisation technique des courses prévues le 21 octobre.

L’inscription est ouverte, depuis hier, sur trois sites, à savoir au siège de la FMA à Alarobia, au siège de VIMA au village des jeux à Anko­rondrano et à l’Ortana au jardin d’Antaninarenina. Elle sera bouclée le 13 octobre.

Comme les précédentes éditions, cinq épreuves seront au programme de la version 2018, dont la course mythique de 42,195km. Le marathon se disputera désormais sur un nouveau tracé, ou plutôt un parcours modifié.

« Ce nouveau parcours sera plus technique, sur lequel les athlètes pourront améliorer leur performance en gardant en même temps le côté commercial, pour la visibilité des partenaires… Sachant que l’ancien parcours date des Jeux de la francophonie de 1997 », explique le directeur de course, Jean de la Croix Mahatana.

Trois autres épreuves se disputeront sur une distance de 10km, entre autres les Foulées écolo ouverte à tous, le Handirun réservée aux personnes à mobilité réduite et la Corporate, une épreuve par équipe pour les entreprises. Et la dernière, le Maratoons est une épreuve familiale sur une distance de 1,5km autour de la place de l’indépendance à Analakely.

Mêmes primes

Plus de deux mille cinq cent participants sont attendus à cette version 2018 du MIT. Concernant la participation de coureurs étrangers, « pour faciliter les tâches, nous allons entamer la négociation avec les fédérations africaines qui se trouvent dans les pays ayant une compagnie aérienne reliant le pays et Madagascar comme l’Afrique du sud, le Kenya et l’Éthiopie », a souligné la présidente de la fédération malgache d’athlétisme, Norolalao Andria­mahazo. « Le choix des athlètes étrangers dépend plutôt de leur performance, qui est environ de 2h20 pour les hommes, pas trop loin des nôtres », précise Mahatana.

« Pour éviter la perturbation de la circulation de l’an passé et assurer la sécurisation du parcours, nous allons renforcer l’effectif y afférent », a annoncé Mercedes Ratsira­honana. L’année dernière, plus de trois cents bénévoles, cent cinquante officiels techniques, trois cent cinquante agents de sécurité publics et privés confondus ont été mobilisés.

« Les droits d’inscription comme les primes restent inchangés cette année », a-t-elle ajouté. Le premier et la première au classement général du marathon gagneront chacun 2 millions ariary, 1 250 000 ariary pour les deuxièmes et 1 million pour les troisièmes. Les vainqueurs des foulées ecolo auront 250 000 ariary et 200 000 ariary pour ceux du handirun. 20% de la recette des inscriptions seront toujours versées à l’association Akamasoa du père Pedro, ainsi qu’aux bébés nés avec le VIH.